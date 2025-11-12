Komplo teorisi yeniden gündemde: ABD ordusu havaya tonlarca zehirli kimyasal mı saldı?

ABD’li televizyon sunucusu Tucker Carlson, hükümetin “artık chemtrail’lerin gerçek olduğunu kabul ettiğini” öne sürdü, ancak bu iddia kısa sürede sosyal medya platformu X’te (eski Twitter) “topluluk notu” uyarısıyla yalanlandı.

CHEMTRAIL KOMPLO TEORİSİ NEDİR?

Komplo teorisyenleri, uçakların arkasında görülen yoğunlaşma izlerinin (contrail) aslında gökyüzüne yayılan kimyasal veya biyolojik maddeler olduğunu ve bunların hava durumunu, iklimi ya da insanların davranışlarını kontrol etmek için kullanıldığını öne sürüyor.

Ancak bilimsel araştırmalar, bu izlerin yalnızca uçak egzozundaki su buharının yüksek irtifadaki soğuk havada donarak buz kristallerine dönüşmesinden kaynaklandığını açıkça ortaya koyuyor.

1978 TARİHLİ RAPORU KANIT GÖSTERDİ

Carlson, programında 30 yıldır çevre araştırmaları yaptığını söyleyen Dane Wigington adlı konuşmacıya yer verdi. Wigington, ABD ordusunun gizli bir iklim mühendisliği programı yürüttüğünü ve 1990’lardan bu yana alüminyum, baryum, mangan ve grafen gibi maddeleri atmosferin üst katmanlarına püskürterek güneş ışığını engellemeye çalıştığını iddia etti.

Wigington ayrıca, bu maddelerin doğayı tahrip ettiğini, ormanları kuruttuğunu, arı ve balık popülasyonlarını yok ettiğini öne sürdü. ABD Senatosu’nun 1978 tarihli “Weather Modification” adlı raporunun da bu programın varlığına işaret ettiğini savundu.

BİLİM DÜNYASI: “KANIT YOK”

Bu iddialar, bilim dünyasında tamamen asılsız kabul ediliyor. 2016’da yapılan ve 77 atmosfer bilimcisini kapsayan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 98,7’si chemtrail’lerin varlığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıkladı. Geriye kalan küçük bir grup ise gözlemlerin doğal atmosferik olaylarla açıklanabileceğini belirtti.

“ZEKAYA HAKARET”

Carlson’un paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir kullanıcı, “Bu iddialar en basit akla bile hakaret” derken; birçok yorumcu, Carlson’un uzun süredir komplo teorilerini yaymakta ısrar ettiğini hatırlattı.

Gerçekte, bazı bilimsel projeler küçük ölçekli iklim mühendisliği deneyleri yürütüyor — örneğin güneş ışığını yansıtıcı aerosol bulutları kullanarak küresel ısınmayı azaltma fikirleri test ediliyor.

Ancak bu çalışmalar açık, izinli ve sınırlı ölçekte gerçekleştiriliyor ve gizli veya askeri bir operasyonla ilgisi bulunmuyor.