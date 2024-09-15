Komplo teorisyenlerine yapay zeka darbesi

İster Ay'a inişin hiç gerçekleşmediği yönündeki yanlış fikir olsun, ister Covid aşılarının mikroçip içerdiği yönündeki iddia olsun, bazen tehlikeli sonuçlar doğuran oldukça fazla komplo teorisi mevcut.



Araştırmacılar, bu inançların yapay zeka ile yapılan sohbetle değiştirilebileceğini keşfetti.



Bulgular, bir kişi bir komplo teorisine inandığında kanıt ve argümanların pek işe yaramayacağı yönündeki görüşe temelden meydan okuyor.

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KARŞI ARGÜMANLAR SUNAN YAPAY ZEKA



Araştırmacılar, bu yaklaşımın kritik düşünmeyi teşvik eden ve kişiye özel, olguya dayalı karşı argümanlar sağlayan konuşmalar üretmek için çok çeşitli bilgilerden yararlanabilen bir yapay zeka sistemine dayandığını aktardı.



Yapay zeka, kişinin neye inandığını önceden biliyor ve bu sayede ikna sürecini, kişinin kesin inanç sistemine göre ayarlayabiliyor.



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KOMPLO TEORİSİ DENEYİ



Uzmanlar, komplo teorilerine inanan 2 bin 190 katılımcının katıldığı bir dizi deney gerçekleştirdi.



Deneyler biraz farklılık gösterse de, tüm katılımcılardan inandıkları belirli bir komplo teorisini ve bunu desteklediğini düşündükleri kanıtları tanımlamaları istendi. Bu daha sonra "DebunkBot" adlı bir yapay zeka sistemine aktarıldı.



Katılımcılardan ayrıca komplo teorisinin ne kadar doğru olduğunu 100 puan üzerinden değerlendirmeleri istendi.



Katılımcılar, komplo teorileri veya komplo olmayan bir konu hakkında AI sistemiyle bilerek üç turlu ileri geri bir konuşma yaptılar. Daha sonra, katılımcılar bir kez daha komplo teorilerinin ne kadar doğru olduğunu düşündüklerini derecelendirdiler.



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TEORİLERE İNANÇ YÜZDE 20 DÜŞTÜ



Sonuçlar, komplo dışı konuları tartışanların "gerçek" derecelendirmelerini yalnızca biraz düşürdüğünü ortaya koydu.



Ancak, komplo teorilerini yapay zeka ile tartışanlar, bunun doğru olduğuna olan inançlarında ortalama yüzde 20'lik bir düşüş gösterdi.



Ekip, yaklaşımın neredeyse her türlü komplo teorisi için işe yaradığını, ancak gerçek olanlar için işe yaramadığını söyledi.



Uzmanlara göre insanların gerçek dünyada gönüllü olarak böyle bir yapay zekayla etkileşime girip girmeyecekleri ise belirsizliğini koruyor.