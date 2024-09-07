Konferanslardaki dil engeline "mobil çeviri" çözümü

OSTİM Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan 4 genç, üniversite bünyesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında 12 farklı dil seçeneği ile anlık çeviri yapan "OMTİS" adlı uygulamayı hayata geçirdi.



UYGULAMA QR KOD ARACILIĞIYLA KULLANILIYOR



Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen program, yapay zeka destekli doğal dil işleme (NLP) kütüphanesi ve QR kod aracılığıyla ücretsiz kullanılabiliyor.



Özellikle farklı dillere sahip konuşmacı ve dinleyicilerin yer aldığı konferans veya toplantılarda herkesin kendi dilinde konuşup dinleyebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen uygulamaya, telefon ya da tablet bilgisayarlardan giriş yapılabiliyor.



Örneğin, bir toplantı salonunda İngilizce konferans veren konuşmacının anlattıkları, uygulama üzerinden anlık olarak orada bulunan Türk, Fransız veya Koreli dinleyiciye kendi dillerinde yazılı ve sesli şekilde çevrilebiliyor. Ayrıca toplantı sonunda uygulama üzerinde metin haline gelen aynı konuşma bilgisayara indirilebiliyor.



Öte yandan toplantıya sonradan katılan bir dinleyici, konuşmacının anlattıklarına en başından itibaren uygulama üzerinden ulaşarak yine kendi dilinde dinleme ve okuma yapabiliyor.



Uygulama şu an Türkçe, İngilizce, Fransızca, Çince, Korece, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Portekizce, Japonca ve Almanca dillerinde anlık çeviri gerçekleştiriyor.



"HERKESİN KENDİ DİLİNDE KONUŞUP DİNLEYEBİLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLDİ"



OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Müldür, 3. nesil bir üniversite olarak öğrencilerin birçok projeyi hayata geçirmelerine katkı sunduklarını söyledi.



Müldür, uygulamanın bir toplantıda herkesin kendi dilinde konuşup dinleyebilme ihtiyacından yola çıkılarak geliştirildiğini dile getirdi.



Farklı dile sahip çok sayıda katılımcının olduğu bir toplantıda simultane tercüman yapan kişi sayısının kısıtlı olabildiğine işaret eden Müldür, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimiz, bu ihtiyaçtan yola çıkarak OMTİS uygulamasını geliştirdi. Uygulamanın diğerlerinden farkı, aynı anda 12 farklı dilde tercüme yapabilmesi. Dinleyiciler, konferans sırasında, uygulama sayesinde konuşmacının söylediği her şeyi kendi dillerinde yazılı metin olarak görüyor, ayrıca bu metni dinleyebiliyorlar."



"YURT DIŞI AĞIRLIKLI TOPLANTI YAPAN KURUMLARDAN TALEP GELİYOR"



Uygulamayı geliştiren yazılım mühendislerinden Bahadır Arslan, 1 yılda hazırlayıp kullanıma sundukları OMTİS'e yurt dışı ağırlıklı konferans veya toplantı yapan kurum ve kuruluşların ilgi gösterdiğini ifade etti.



Arslan, "Konferansın yapılacağı mekana QR kod yerleştiriliyor. Bu kod telefon veya tabletten okutuluyor. Böylelikle dinleyici kendi dilini seçerek konferansı takip edebiliyor. Konferansa geç kalan biri ise okuttuğu QR kod sayesinde konuşmayı en başından dinleyebiliyor." dedi.



Uygulamayı geliştirme aşamasında olduklarını anlatan Arslan, kurumsallaşmayı hedeflediklerini belirtti.



Arslan, uygulamayı çevrim içi mağazalar üzerinden de mobil cihazlara entegre etmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Dünyada en çok kullanılan diğer dilleri de ekleyerek uygulamadaki dil sayısını ilk aşamada 30'a kadar çıkarmayı düşünüyoruz." diye konuştu.



Arslan, uygulamanın farklı ülkeye yapılan bir seyahat sırasında gerçekleşen karşılıklı sohbette de kullanılabilir hale getirileceğini sözlerine ekledi.