Köpek büyüklüğünde dinozor keşfedildi

Bilim insanları, Labrador cinsi bir köpek büyüklüğünde yeni bir dinozor türü keşfetti.



Enigmacursor - yani şaşırtıcı koşucu - olarak isimlendirilen bu yaratık, yaklaşık 150 milyon yıl önce Stegosaurus gibi ünlü devlerin ayaklarının etrafında koşarak yaşamıştı.



Başlangıçta bir Nanosaurus türü olarak sınıflandırılan bu fosilin, aslında farklı bir türe ait olduğu sonucuna varıldı.

2014'TEN BERİ İLK YENİ DİNOZOR



Yeni tür, Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde 2014'ten bu yana sergilenecek ilk yeni dinozor olacak.



Müzedeki paleontologlardan Profesör Paul Barrett, keşfin erken dönem küçük dinozorların "çok büyük ve tuhaf" hayvanlara dönüştüğü evrimsel tarihe ışık tutmayı vaat ettiğini söyledi.

UZUN BİR KUYRUĞU VARDI



Enigmacursor'un 64 santimetre boyunda ve 180 santimetre uzunluğunda olduğu ancak çok daha büyük ayakları ve "muhtemelen dinozorun geri kalanından daha uzun" bir kuyruğu olduğu tahmin ediliyor.



Ayrıca, nispeten küçük bir kafatasına sahip olması nedeniyle en zeki türlerden biri olmadığı değerlendiriliyor.

ÖNCE YANLIŞ KATEGORİZE EDİLDİ



Dinozor müzeye bağışlandığında, 1870'lerden bu yana adlandırılan diğer birçok küçük dinozor gibi, ona da Nanosaurus adı verildi. Ancak bilim insanları bu kategorizasyonun yanlış olduğundan şüpheleniyorlardı.



Araştırmacılar sonucunda Bilim insanları artık Nanosaurus kategorisini resmen ortadan kaldırdılar.



Bu dönemden kalma diğer küçük dinozor örneklerinin de muhtemelen ayrı türler olduğuna inanıyorlar.



Keşfin bilim insanlarının Geç Jura dönemindeki dinozor çeşitliliğini anlamasına yardımcı olması bekleniyor.