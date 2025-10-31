Köpeklerde keşfedilen "gizemli moleküller" yaşlanmanın sırrını çözebilir

Tufts Üniversitesi ve Washington Üniversitesi’nden bilim insanları, yaklaşık 800 evcil köpek üzerinde yaptıkları geniş kapsamlı araştırmada köpeklerin kanında bulunan küçük moleküllerin yaklaşık yüzde 40’ının yaşla birlikte değiştiğini tespit etti. Bu moleküller arasında özellikle “post-translasyonel olarak değişmiş amino asitler” (ptmAA) adı verilen ve şimdiye kadar az incelenmiş bir grup dikkat çekti.

"YAŞAMIN YAPITAŞLARI"

Aging Cell dergisinde yayımlanan çalışmanın kıdemli yazarı Daniel Promislow, bu moleküllerin yaşamın yapı taşları olduğunu belirterek, “Hem bağırsak bakterileri tarafından sindirim sırasında üretilebiliyorlar hem de vücuttaki proteinlerin yıkımı sonucu ortaya çıkabiliyorlar” dedi.

Araştırmacılar, bu moleküllerin birikiminin böbrek fonksiyonlarındaki azalmayla yakından ilişkili olduğunu buldu. Böbreklerin, protein yıkım ürünlerini filtreleme kapasitesi azaldıkça, ptmAA’ların kanda biriktiği gözlendi.



"BENZERSİZ BİR FIRSATA SAHİBİZ"

Ekip, önümüzdeki yıllarda aynı köpekleri uzun süreli olarak izleyerek bu moleküllerdeki değişimlerin yaşlanma hızı, bağırsak mikrobiyomu ve kas kaybı gibi faktörlerle nasıl bağlantılı olduğunu araştırmayı planlıyor. Bu biyobelirteçlerin gerçekten yaşlanma sürecini yansıtıp yansıtmadığını ve olası anti-aging (yaşlanma karşıtı) tedavilerle değişip değişmediğini belirlemeyi hedefliyorlar.

Promislow, “Hem insanlarda hem de köpeklerde sağlıklı yaşlanmayı mümkün kılacak biyolojik mekanizmaları anlamak için benzersiz bir fırsata sahibiz” açıklamasında bulundu.