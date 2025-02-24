Körfez'de yapay zeka yarışı kızışıyor: Katar'dan önemli hamle

Katar hükümeti, kamu uygulamalarını dijitalleştirmek ve geliştirmek amacıyla yapay zekanın gücünü kullanacak. Körfez ülkesi bu bağlamda ABD merkezli yapay zeka şirketi Scale AI ile beş yıl sürecek bir ortaklığa imza attı.



"DEVLETLERE ÖRNEK OLACAK"



Scale AI Global Gelişim Başkanı Trevor Thompson, konuyla ilgili “Bu anlaşma, dünyadaki diğer hükumetler için bir örnek olabilir. Aynı zamanda yaptığımız işin etkisini daha da hızlı gösterebilmek için kendimizi adamamızı sağlayacak” açıklamasında bulundu.



Merkezi Kaliforniya’da bulunan şirket, Katar için 50’den fazla yapay zeka uygulaması geliştirecek. Bu uygulamalar, öngörücü analizler, otomasyon ve ileri veri analizi gibi araçları Katar’ın kullanımına sunacak.



Katar İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu iş birliğinin kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artıracağı vurgulandı.



KÖRFEZ'DE YAPAY ZEKA YARIŞI KIZIŞIYOR



Katar, kendi coğrafyasında yapay zeka liderliği için Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yarışıyor.



Suudi Arabistan ve BAE, akıllı şehir uygulamalarına ciddi yatırımlar yapıyor. Bölgenin öncü ülkelerinden Bahreyn de veri analitiği çözümlerine odaklanmış durumda.



Anlaşmanın mali detaylarıyla ilgili Katar veya Scale AI’dan resmi bir açıklama yapılmadı.



DEVLETLERE HİZMET VEREN ŞİRKETLER ARTIYOR



Palantir, Booz Allen Hamilton, IBM, C3.ai, Accenture gibi devletlere yapay zeka, teknoloji ve siber güvenlik hizmetleri sunan şirketlere Scale AI da eklendi. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde yapay zekanın gücünden destek almak isteyen birçok devletin benzer anlaşmalar yapabileceğini iddia ediyor.



2016 yılında Kaliforniya’da kurulan Scale AI, yapay zeka uygulamalarını eğitmek için etiketlenmiş veriler sağlayarak ön plana çıktı. Doğru etiketlenmiş veri, yapay zeka modellerinin daha iyi performans göstermesini sağlayan çok önemli bir unsur. OpenAI, Google, Meta gibi teknoloji devleri de bu hizmeti Scale AI şirketinden temin ediyor.



Scale AI’ın piyasa değerinin 14 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Şirket, 2025 yılına kadar 1.6 milyar dolar fon topladı.

