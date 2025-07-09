Korkutan uyarı: "Havalimanı radarları uzaylılara yerimizi söylüyor"

Dünya’daki büyük havalimanlarında hava trafiğini yönetmek için kullanılan radar sistemlerinin, aslında uzaydaki olası zeki uygarlıklara varlığımızı haber veriyor olabileceği öne sürüldü. Bu dikkat çekici iddia, İngiltere’nin Durham kentinde düzenlenen Kraliyet Astronomi Derneği’nin Ulusal Astronomi Toplantısı’nda sunulan bir makalede ortaya atıldı.



Manchester Üniversitesi’nden araştırmacılara göre, sivil ve askeri radar istasyonları güçlü elektromanyetik sinyaller yayıyor ve bu sinyaller, Dünya’dakilere benzer radyo teleskoplara sahip uzaylı gözlemciler tarafından 200 ışık yılı uzaklıktan tespit edilebilir.

ZEKİ UYGARLIKLAR

Makalenin başyazarı Manchester Üniversitesi doktora öğrencisi Ramiro Caisse Saide, “Bulgularımız, gelişmiş teknolojiye ve karmaşık bir havacılık sistemine sahip herhangi bir gezegenin, istemeden de olsa radar sinyalleri üreterek zeki yaşamın evrensel işaretini yayabileceğini gösteriyor” dedi.



Bilim insanları, New York JFK ile Londra Heathrow ve Gatwick havalimanlarından yayılan sivil ve askeri radar sinyallerinin uzayda nasıl yol aldığını simüle etti. Ardından, bu sinyallerin altı yakın yıldız sisteminden nasıl görüneceğini hesapladı:



Barnard Yıldızı (6 ışık yılı)



AU Microscopii (32 ışık yılı)



HD 48948 (55 ışık yılı)



HD 40307 (42 ışık yılı)



HD 216520 (64 ışık yılı)



LHS 475 (41 ışık yılı)



Araştırmaya göre, dünya çapındaki havalimanı radarları toplamda yılda 2×10 üssü 15 watt radyo sinyali yayıyor. Bu miktar, Batı Virginia’daki Green Bank Teleskobu’na benzer bir teleskopla yıldızlararası mesafelerden tespit edilebilecek kadar güçlü.



Askeri radarlar ise bir deniz fenerinin ışığı gibi gökyüzünü tarıyor ve saniyelik güçlü radyasyon patlamalarıyla sinyaller üretiyor. Saide, bu askeri sinyallerin belirli noktalardan bakıldığında yüz kat daha güçlü görünebileceğini belirterek, “Güçlü radyo teleskoplara sahip herhangi bir gözlemci için bu sinyaller yıldızlararası mesafelerden bakıldığında açıkça yapay görünecektir” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİK İZLERİN PEŞİNDE



Son yıllarda bilim insanları, uzak yıldız sistemlerinde zeki yaşam ararken “teknolojik izler” (technosignature) olarak adlandırılan işaretlere odaklanıyor. Bu izler, bir gezegende geçmişte ya da şu anda gelişmiş bir teknoloji olduğuna dair bilimsel kanıtlar sunuyor. Bu izleri bulmak, genelde mikrobiyal yaşam izlerini (biyolojik izler) aramaktan daha kolay kabul ediliyor.



Ekim 2024’te araştırmacılar, Kaliforniya’daki Allen Teleskop Dizisi’ni kullanarak Güneş Sistemi’nin ikizi olarak anılan ve 41 ışık yılı uzaklıktaki TRAPPIST-1 sisteminde teknolojik izler aradı ancak bir bulguya rastlanmadı.



Forbes’a göre yeni çalışma, uzayda yaşam arayışını da yeniden şekillendirebilir. İnsan kaynaklı sinyallerin uzaktan nasıl göründüğünü anlamak, bilim insanlarının diğer yıldız sistemlerinden benzer sinyalleri daha kolay bulmasına yardımcı olabilir.