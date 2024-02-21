Korkutan yapay zeka uyarısı: İki yıl içinde insanlığı yok edebilir

Elon Musk'un yakın zamanda piyasaya sürdüğü yeni robot teknolojisi birçok ev işini tamamlama zahmetinden kurtaracak olsa da, yapay zekanın hızlı gelişmeleri birçoğumuzu endişelendiriyor.
Yapay zeka, son zamanlarda, sosyal medyada dolaşan deepfake videoları da dahil olmak üzere pek çok kişiye, pek çok sorun yaşattı.
Kötümserliğiyle tanınan yapay zeka uzmanı Eliezer Yudkowsky, yapay zekanın sadece iki yıl içinde insanlığı yok edebileceğini öne sürdü.
"Beni bir duvara dayasanız ve olaylara olasılık koymaya zorlasanız, şu anda kalan zaman çizelgemizin 50 yıldan çok iki yıl gibi göründüğünü söyleyebilirim" dedi.
Yudkowsky sözlerine şöyle devam etti: "Zorluk şu ki, insanlar insanlığın hayatta kalması için az da olsa bir şansımız olduğunun farkında değiller."
"YAPAY ZEKA MERKEZLERİ BOMBALANMALI"
Kaliforniya'da yaşayan Yudkowsky, yapay zekanın yükselişine karşı çıkan, hatta bazen bunu tartışmalı bir şekilde yapan köklü geçmişe sahip bir araştırmacı.
Yudkowsky geçen yıl yaptığı açıklamada yapay zekanın yükselişini durdurmak için veri merkezlerinin bombalanması çağrısında bulunmuştu.
Bu konudaki fikrini biraz değiştirmiş olsa da veri merkezlerinin bombalanması fikrinin arkasında durduğunu belirterek "Şimdi daha dikkatli bir ifade seçerdim," dedi.
Yudkowsky, yapay zekanın kendi kendine yeterli hale geldiği ve insanlığa artık ihtiyaç duymadığını farkettiği ve bizi yok ettiği geri dönüşü olmayan ihtimale dikkat çekti.
Yapay zekanın gelişiminin işletmelerin etik seçimler yapmasına bağlı olduğunu söylüyen araştırmacı
"Hiç kimsenin GPT-4'ten daha güçlü bir şeyi eğitmesine izin vermediğimiz sürece, İnsanlık ölmemeye karar verebilir ve bu o kadar da zor değil" diye konuştu.
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