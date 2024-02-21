Korkutan yapay zeka uyarısı: İki yıl içinde insanlığı yok edebilir

Elon Musk'un yakın zamanda piyasaya sürdüğü yeni robot teknolojisi birçok ev işini tamamlama zahmetinden kurtaracak olsa da, yapay zekanın hızlı gelişmeleri birçoğumuzu endişelendiriyor.



Yapay zeka, son zamanlarda, sosyal medyada dolaşan deepfake videoları da dahil olmak üzere pek çok kişiye, pek çok sorun yaşattı.



Kötümserliğiyle tanınan yapay zeka uzmanı Eliezer Yudkowsky, yapay zekanın sadece iki yıl içinde insanlığı yok edebileceğini öne sürdü.



"Beni bir duvara dayasanız ve olaylara olasılık koymaya zorlasanız, şu anda kalan zaman çizelgemizin 50 yıldan çok iki yıl gibi göründüğünü söyleyebilirim" dedi.



Yudkowsky sözlerine şöyle devam etti: "Zorluk şu ki, insanlar insanlığın hayatta kalması için az da olsa bir şansımız olduğunun farkında değiller."