Kraken, Shiba Inu'yu listeliyor (Shiba Inu (SHIB) nedir, nasıl ortaya çıktı?)

Shiba Inu (SHIB) dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Kraken'de yer alacak.

Tıpkı Dogecoin gibi şaka amacıyla piyasaya sürülen ve Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda ilerleyen Shiba coin halihazırda Gate.io, Binance ve Paribu üzerinden listeleniyor.

Ethereum tabanlı bir proje olan Shiba INU 2020 yılının ağustos ayında piyasaya sürüldü.

‘Ryoshi’ adı verilen anonim kişi ya da kişiler tarafından yaratılan Shiba Inu NFT piyasasında köpek temalı eseler üreten sanatçıları destekleyerek bağış toplayan bir projeye dönüştü.