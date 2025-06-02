Kredi kartı boyutlarında akıllı telefon

NanoPhone adlı bir teknoloji girişimi, kredi kartı boyutlarında bir akıllı telefon tasarladı.



Mashable'a göre, 90 dolar gibi nispeten uygun bir fiyata satılacağı açıklanan bu küçük telefon, özellikle de ekran süresini azaltmak isteyenler için icat edildi.



Dar bir cebe bile sığabilecek boyutlara sahip olan telefonun, tam boyutlu cihazın yapabildiği her şeyi yerine getirebildiği aktarıldı. Ancak minik ekranı sosyal medyada kaydırma yapmayı büyük ekranlar kadar cazip kılmıyor.



4G İLE ÇALIŞIYOR



8 santim uzunluğa ve 4,5 santim genişliğe sahip telefonun kalınlığı ise sadece 1 santimetre.



4G ve WiFi aracılığıyla internete bağlanabilen 80 gramlık telefonun arama yapabildiği, görüntülü sohbetleri gerçekleştirebildiği ve hatta fotoğraf çekebildiği belirtiliyor.



Öte yandan uygulamaları kullanmak veya mesaj yazmak büyük ekranlı akıllı telefonlara kıyasla daha zor olabilir. Yine de cihazın Instagram, WhatsApp, TikTok ve YouTube gibi popüler uygulamaları desteklediği ifade ediliyor.



Çift SIM kart desteğine de sahip olduğu aktarılan nano-telefon, Bluetooth cihazlarıyla da eşleştirilerek de kullanılabiliyor.

