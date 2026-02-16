Kredi notuna göre eşleştiren flört uygulaması geliyor

Flört uygulamalarındaki klasik eşleşme kriterlerinden sıkılanlar için yeni bir dönem başlıyor: Finansal güvenilirlik.

İlk kez 2024 yılında geçici bir proje olarak hayata geçen ve kullanıcılarından en az 675 kredi notu şartı isteyen Score, kalıcı olarak geri döneceğini duyurdu.

"AYRICALIKLI" BULUŞMA

Uygulamanın kurucusu Luke Bailey, gelen eleştiriler doğrultusunda yeni versiyonun daha kapsayıcı olacağını ancak iki farklı katman sunacağını açıkladı.

Buna göre, "standart katman" herkese açık olacak, kimlik veya kredi doğrulaması gerektirmeyecek. Kullanıcılar klasik şekilde eşleşebilecek.

"Premium katman" ise kredi notunu doğrulamayı kabul edenleri içeri alacak. Bu kullanıcılar; çevrelerindeki kişileri görebilme, profilini kaydedenleri izleme, video tanıtımı gönderme ve henüz eşleşmedikleri kişilere mesaj atabilme gibi "ayrıcalıklı" araçlara da erişebilecek.

ZENGİNLİK ÖLÇÜTÜ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Söz konusu proje, maddi durumu iyi olan insanları daha kötü olan kişilerden ayrıştırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Uygulamanın kurucusu Bailey ise kredi notuna bakış açılarını şu sözlerle savunuyor:

"Kredi notunu bir zenginlik ölçütü olarak değil, istikrar ve güvenilirliğin bir yansıması olarak görüyoruz. Çoğu platform uyumluluğu ölçerken, biz uyumluluğun yanına güvenilirliği de ekliyoruz."

VERİ GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Kimlik ve kredi doğrulama süreçleri dev kredi bürosu Equifax üzerinden yürütülecek.

Kullanıcıların kredi notunun etkilenmeyeceği belirtilse de, bu kadar hassas finansal verilerin bir flört uygulamasıyla paylaşılması gizlilik uzmanlarını endişelendiriyor.

Şirket ise verilerin şifrelenmiş altyapılarda tutulacağını ve paylaşılmayacağını iddia ediyor.

GENÇ NESİL FİNANSAL PUANA ÖNEM VERİYOR MU?

Yapılan bir ankete göre, Y ve Z kuşağının yüzde 50'si yüksek kredi notunu bir "çekicilik unsuru" olarak görüyor.

Aynı araştırmada katılımcıların yüzde 20'si ise flört uygulamalarında kişilerin finansal alışkanlıklarının açıkça belirtilmesini istiyor.

Uygulamanın yeniden açılışı, ABD’de kredi notlarının 2009'dan bu yana en hızlı düşüşünü yaşadığı bir döneme denk geliyor. 2025 verilerine göre ortalama kredi notu iki puan gerileyerek 715'e düşmüş durumda.