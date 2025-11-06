Kripto analisti "kuantum kıyameti" için tarih verdi

Kripto analisti Charles Edwards’ın tahminine göre Mart 2028, kuantum bilgisayarların Bitcoin cüzdanlarını koruyan özel anahtarları çözebilecek kadar güçlü hale geleceği anı işaret ediyor. Bu durumun gerçekleşmesi, 2,5 trilyon dolarlık kripto para piyasasını tamamen savunmasız bırakabilir.

Uyarının kaynağı olan Quantum Doom Clock adlı model, IBM ve Google gibi şirketlerin yayımladığı güncel kuantum işlemci verilerine dayanıyor. Buna göre, kuantum işlem gücü 2019’da 53 qubit seviyesindeyken, 2027 sonuna kadar 6 binin üzerine çıkması bekleniyor.

“BİR GECEDE MÜLKİYET SIFIRLANABİLİR”

Modelin geliştiricileri, dijital gizlilik uzmanı Dr. Richard Carback ve kripto girişimcisi Colton Dillion, bu artışın mevcut hızla devam etmesi halinde 1.673 mantıksal qubit eşiğinin aşılacağını belirtiyor. Bu eşiğin geçilmesi, Shor algoritmasının Bitcoin ve Ethereum gibi ağlardaki özel anahtarları çözmesini mümkün kılabilir.

Edwards, kripto ağlarının bu süreden önce kuantuma dayanıklı şifreleme sistemlerine geçmemesi durumunda “bir gecede mülkiyetin sıfırlanabileceğini” söyledi.

Uzmanlara göre, eğer önlem alınmazsa 2028’de yaşanabilecek bu gelişme, kripto tarihindeki en büyük güvenlik krizine yol açabilir.