Kripto borsası hacklendi: 31 milyon dolar çalındı

Altcoinlerin işlem gördüğü merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu MonoX Finance'in hacklendiği ortaya çıktı. Şirketten 31 milyon dolar değerinde kripto para çalındı.



MonoX adıyla da bilinen borsanın akıllı sözleşme taslaklarındaki bir hata nedeniyle hacklendiği belirtildi. Sözleşmedeki hata nedeniyle şirketin Mono adındaki kripto paralarının değeri değiştirildi. Normalinde daha fazla değer atfedilen tokenlarla diğer projelerin tokenları daha az maliyetle satın alındı.



Örnek vermek gerekirse Mono token şu anda 4.76 dolardan işlem görüyor. Sözleşmedeki açığı farkeden hackerlar işlem esnasında Mono'nun fiyatını 10 katına çıkartıp başka coinler alabileceğini tespit etti.



Bu yöntemle başkta coinler daha ucuza alındı ve defalarca yapılan bu işlemler nedeniyle ortaya 31 milyon dolarlık açık çıktı. Ethereum ve Polygon blokzincirlerde yer alan tokenların satın alındığı belirtildi.



İki blok zincir de MonoX protokolüyle destekleniyor. Şirket çalınan paralardan 1 milyon dolar kurtardığını duyurdu.

12 MİLYAR DOLAR ZARAR



MonoX hacker saldırısına uğrayan ilk DeFi platformu değil ve muhtelemen son da olmayacak. Ekim ayında bir başka DeFi platformu olan Indexed Finance'ten 16 milyon dolar çalındığı ortaya çıkmıştı. Blok-zincir analiz platformu Elliptic'in araştırmasına göre DeFi protokolleri hırsızlık ve sahtecilik nedeniyle 12 milyar dolar zarar uğramış durumda. Bu zararın 1.5 milyar dolar 2020'de yaşanırken 10.5 milyar doları 2021'de görüldü.



DeFi projeleri 2021 yükselişiyle kripto dünyasında oldukça popüler hale gelmişti.