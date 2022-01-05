Kripto dünyasında yeni yılın hareketli coinleri: HUH Token, Shiba Inu ve Safemoon

Yeni yılda kripto piyasasında dalgalanmalar sürüyor.

Safemoon hafta sonu yaşadığı düşüşe rağmen, kripto para piyasasına hakim olmaya devam ediyor. HUH Token, 13 Aralık'ta en yüksek işlem hacimlerinden birine ulaşmayı başardı.

Safemoon'un V2 güncellemesiyle, analistlerin Safemoon ile ilgili Google aramalarında ve Safemoon Bullish fiyat tahminlerinde bir artış gözlemlemesi şaşırtıcı karşılanmadı.

HUH TOKEN DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR



HUH Token 6 Aralık'ta piyasaya girmesinin ardından dünyanın ilk Utimeme'si için güzel bir piyasa başlangıcı yaşadı. 12 binden fazla cüzdan sahibiyle 3 ayda 1 milyon değer hedefiyle ilerleyen HUH Token’ın bu yükselişiyle kripto sezonunda birçok insanın ilgi göstermesi şaşırtıcı görünmüyor ve önümüzdeki haftalarda 10 milyon dolardan fazla ticaret yapması bekleniyor.

Utimeme ise HUH Token ve HUH Token sahiplerinin elverişli bir hafta geçirmelerinin ardından ise gelecek aylarda Utimeme'nin, HUH Token için daha da faydalı olacağı öngörülüyor.



HUH TOKEN'IN YATIRIMCILARINA AYRICALIKLARI BİTMİYOR



HUH Token'ın kripto dünyasını sunduğu avantajlar ise bitmiyor. HUH Token sahiplerinin kendi çevreleriyle paylaşılabilecekleri bir kod tanımlayarak benzersiz bir tavsiye sistemi sunuyor.

Sistemleri sayesinde ilk para yatırmalarında %10 BNB bonusu alan yatırımcılar aynı zamanda %10 satış ücreti indirimi alıyor. Sunulan kod süresiz olarak yeniden kullanılabiliyor ve bu da bu sıcak dönemde kriptoya yatırım yapmak için bir başka motivasyon kaynağını oluşturuyor.

HUH Token sunduğu avantajlarla PancakeSwap ve Nomics'teki en popüler madeni paralardan biri haline gelmiş gibi görünüyor. HUH Token'ın gelecek dönemde ise büyümek için çabalalarını sürdüreceği görülürken HUH Token'ın sahipleri için değerini artırmak için, kendi HUH Token arzının 1 milyonunu yok edeceği haberini de veriyor.



SHİBA INU DÜŞÜŞÜ SON BULUYOR



Shiba Inu, 50 milyar Shiba Inu satın alan hayırsever bir kripto balinası tarafından düşüşten kurtuluyor. Shiba Inu bu sayede altcoin değerinde %1 artış yaşıyor. Gelecek dönemde ise altcoinlere bu tür sermaye koyulduğunda, Shiba Inu, HUH Token ve Safeoon gibi altcoinlerin 2022’de katlanarak büyüyebileceği düşünülüyor.



SAFEMOON KRİPTO PİYASASINDA İLGİ ODAĞI OLDU



Mart 2021'de piyasaya sürülen kripto birimi Safemoon'un V1'den V2'ye geçişleri ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Merkezi olmayan finansal topluluk odaklı protokolün çok beklenen göçünün gelmesinin ardından ve önümüzdeki yıl Safemoon'un değeri için bazı şaşırtıcı projeksiyonlar hazırlamış görünüyor.

Yükseltmenin 3 temel özelliği ve Safemoon'un V1 durumlarının arasında ise bir fark bulunuyor. Bu ise Safemoon'un tedarik sirkülasyonu konsolidasyonu ile sonuçlanacak bir sözleşme uygulaması, fakat bunun genel kullanıcı bakiyeleri üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı. BEP-20'sinde bu kadar önemli değişiklikler yaptıktan sonra, Safemoon'un dünyayı kasıp kavurması beklenen bir durum olacak belirtiliyor.

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