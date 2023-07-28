Kripto fenomeni 2 bavulun içinde çıktı: Çetelere borcu vardı iddiası

Buenos Aires'te bir halısaha yakınlarında çocuklar tarafından bulunan bavulda insan uzuvları çıktı. Polis dere kenarındaki polisten çıkan uzuvlardaki dövmeler sayesinde ceset parçalarının Fernando Perez'e ait olduğunu tespit etti.



Yeniden bölgeye incelemeye giden Arjantin polisi, Fernando Perez'in kalan uzuvlarını dere kenarında başka bir bavulun içerisinde buldu.



İki çocuk bavuluna sığdırılan uzuvların ustaca kesildiği belirtildi. Fernando Perez'in parçalara ayrılmadan önce üç kere vurulduğu ortaya çıkarıldı.



Bir dönem pizza satan kripto para fenomeni zengin bir hayat tarzı sürdürüyordu.



BORÇ İÇİNDE YAŞIYORDU



Medyaya yansıyan bilgilere göre 41 yaşındaki kripto para fenomeni, son dönemde birçok yanlış yatırım yaparak büyük paralar kaybetti. Fenomenin Arjantin merkezli şirketi Motors Lettuce SRL'a ait çekler 2019'dan beri dönüyordu.



La Nacion gazetesindeki iddialara göre Perez'in telefonundan çıkan bir mesaja göre kendisi Arjantin merkezli Barra Brava çetesinden borç almıştı.



Perez mesajında, "Eğer bana bir şey olursa, herkes kendini uyarılmış saysın" ifadelerini kullanıyor.



Arjantin polisinin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.