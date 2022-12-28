Kripto para borsası Kraken bir ülkede faaliyetlerini durduracak

ABD merkezli kripto borsası Kraken Japonya'dan çekileceklerini söyledi.

Kraken ülkedeki mevcut piyasa koşullarını ve küresel olarak zayıf bir kripto pazarını gerekçe göstererek önümüzdeki ay Japonya'daki faaliyetlerini durduracağını duyurdu.



Yapılan açıklamada, Kraken'in Japon Finansal Hizmetler Ajansı'ndan (JFSA) kaydını 31 Ocak'ta iptal edeceği ve bu tarihe kadar müşterilerin fiat ve kripto varlıklarını geri çekmesi gerekeceği belirtildi.



Kraken, etkilenen tüm müşterilerin varlıklarını zamanında çekebilmelerini sağlamak için yeterli nakit paraya sahip olduklarını aktardı.



Geçen ay Kraken, zorlu piyasa koşulları dijital varlıklara olan talebi sekteye uğrattığı için iş gücünü %30 veya yaklaşık 1.100 çalışan azaltacağını söyledi.



Önde gelen kripto para birimi olan Bitcoin bu yıl değerinin %60'ını kaybetti.

Kripto para dünyası ise Sam Bankman-Fried'in FTX imparatorluğu Celsius ve sözde 'sabit paralar' terraUSD ve Luna'nın çöküşüyle ​​1,4 trilyon dolar küçüldü.