Kripto paraların 2019’a yükselişle başlaması ve giderek yükselen fiyat hedefleri, yatırımcıların ilgisini artırırken işlem hacimlerinin de yükselmesini sağladı. Fakat kuşkusuz kripto para yatırımcıları için en büyük dertler, bir yandan hızlı yükseliş sırasında alım satım noktalarını doğru yakalamaya çalışırken diğer yandan kar-zararını hesaplama, geçmiş fiyatları inceleme, potansiyel kazançları hesaplama, fazla komisyon ödememe, hıza takılmadan yatırım yapabilme ve bunları yaparken de yatırımı güvenli bir yerde tutabilmek oluyor.



Bu kadar çok değişkeni aynı anda kontrol edebilmek, üstelik de tek bir platformda gerçekleştirebilmek ise belki dertlerin en büyüğü. Her bir özelliği ayrı ayrı platformlarda ararken hızla değişen fiyatlar karşısında elini çabuk tutabilmek neredeyse imkansız hale geliyor.



HEDEF: MAKSİMUM KAZANÇ



Kripto para yatırımcılarının ihtiyaç duyduğu bu hizmetlerin hepsini tek bir platformda entegre şekilde sunan ilk ve tek platform olma iddiasıyla yola çıkan Bitci.com şimdi de yatırımcıların tüm işlemleri cep telefonuna taşıyan mobil uygulamalarını apple ve android cihazlar için kullanıma sundu.



Şeffaf işleyiş sistemi, geçmiş hareket analizleri, kar zarar istatistikleri ve işlem şemalarıyla tamamen bütünleşik bir hizmet veren ilk ve tek dijital para platformu olan Bitci.com mobil uygulaması da 7/24 aktif bir altyapı ile çalışacak.

Yatırımın yönetildiği süre boyunca gerçekleştirilen tüm hareketleri grafikler, istatistikler ve kar zarar tabloları ile ücretsiz olarak paylaşan Bitci.com, her işlem hareketinizde maksimum kazancı sağlamak prensibiyle tasarlandı.



Bitci.com mobil uygulaması platformun web versiyonunda olduğu gibi İşlem Raporları ve Analizleri, Potansiyel Kazanç Grafikleri, Kar-Zarar Tabloları, Şeffaf İşleyiş Yapısı, Etkin Arayüz, 7/24 Açık Sistem, Yüksek Güvenlikli Kullanıcı Hesabı, Minimum Komisyon Maksimum Hız prensipleriyle çalışacak.



Yatırımcılar bitci.com mobil uygulamalarını appstore ve playstore mağazalarından indirebiliyor.