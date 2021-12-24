Kripto Paranın Evrimi: Bitcoin'den HUH Token'a

2009 yılında bitcoin ağı ortaya çıktı ve madencilik başladı. 2010 yılında, 10.000 Bitcoin'in iki Papa Johns pizzasıyla değiştirildiği ilk ticari Bitcoin işlemi gerçekleşti. 2011, Bitcoin'in ilk patladığı ve Nisan ile Haziran arasında %3.200'lük bir kazanç elde ettiği ikonik yıl oldu. Kurumsaldan merkezi olmayan ve şifreli para birimleri arasında devrim yaratan rakip altcoinler, Bitcoin'in ivmesinden yararlanmak için ortaya çıkmaya başladı.



Farklılaşma ihtiyacıyla karşı karşıya kalan kripto dünyası, hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Altcoin’lerin viral olma hedefi, daha yüksek hız veya daha fazla anonimlik gibi orijinal Bitcoin tasarımında olmayan çeşitli avantajlar sundu. Örneğin, başlangıçta bir İnternet şakası (meme coin) olan Dogecoin, Bitcoin'in saniyede 7 işlem ortalamasının birkaç adım ötesinde saniyede yaklaşık 33 işlem gerçekleştirdi.



İnsanlar, değişken kripto piyasasına yatırım yapmalarına ve istikrarlı bir pasif gelir akışı oluşturmalarına yardımcı olmak için altcoinleri kullandı. Ağustos 2021 itibariyle, 10 kişiden 1'i kriptoya yatırım yapıyor ve 18.000 işletme kripto para ile ödemeleri kabul ediyor. Söylemeye gerek yok, endüstri muhtemelen Nakatomo'nun kendisinin bile tahmin edemediği bir şeyi geride bıraktı. Dahası, Z kuşağı yatırımcılarının yaklaşık üçte ikisi kriptonun kendilerini zengin edeceğine inandığından, kripto para birimlerini finansın geleceği olarak adlandırıyor.



Bununla birlikte, Bitcoin şu anda zorlu bir süreçten geçiyor. Geçen hafta sonu Ethereum, Shiba Inu ve Dogecoin gibi altcoinleri de etkileyen bir satışın ardından fiyatı neredeyse %20 düştü. Kripto varlıklarının piyasa değeri ise 2 trilyon dolara geriledi. Bu kripto evrimi çağında, oynaklık ve fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyen herhangi bir altcoin ise yok.



Stabil para birimlerinin yapmaya çalıştığı şey: oynaklığı azaltmak için harici bir varlığa göre değer belirlemeleri. Bitcoin'in %20 gerilemesinden bu yana piyasalar kasıp kavruluyor. En ünlü stabil kripto paralardan biri olan Tether, son 2 hafta içinde fazladan 3 milyar dolar bastı ve toplam değeri 76 milyar dolara ulaştı. Başarısına rağmen Tether, düzenleyici incelemeden trilyon dolarlık bir davaya kadar tartışmalara yabancı değil, bu da yatırımcıların akın edecek yeni bir istikrarlı para aradığı anlamına geliyor.



HUH Token, 6 Aralık'ta PancakeSwap'ta piyasaya sürüldü ve hızla sıcak bir konu haline geliyor. Kendisini tanımlamak için 'utimeme' terimini kullanan HUH Token, Beyaz Bültenine göre satış öncesi % 1'i tahsis edilmiş olmak üzere toplam 888 milyar arza sahiptir.

HUH Token'in ayrıca %15'lik standart alış ücreti ve %20'lik standart satış ücreti var. HUH, satış ücretini yükselterek, kullanıcılarını daha uzun süre elde tutmaya teşvik eder ve böylece sürdürülebilir uzun vadeli yatırımı teşvik eder. HUH'nin kullandığı başka bir teknik, kullanıcıların arkadaşlarına atıfta bulunarak ve arkadaşları arkadaşlarına atıfta bulunduğunda, uzun vadede hepsinin kar edecekleri daha fazla HUH jetonu kazanabilecekleri ödül tabanlı bir tavsiye sistemidir. HUH zaten 2 yıllık likiditesini kilitledi ve büyük beklentileri var. Şimdi soru şu ki, HUH hype'ını yaşayacak ve kripto evriminin bir sonraki Bitcoin'i olacak mı?



Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.

Website: https://huh.social



CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/currencies/huh/



Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

(BU BİR İLANDIR)