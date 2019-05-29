Toplam 2,208 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.42 düşüşle 8,683 dolara geriledi ve 153 milyar 939 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.8’ini oluşturdu.



En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 58’i düşerken, piyasadaki düşüşe son 24 saatte yüzde 9.24 ile 78’inci sıradaki Insight Chain öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 1.63, yüzde 7.76 ve yüzde 0.16 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS ve Cardano yükseldi.



Gelişmelerin ardından piyasa hacmi istikrarını korurken, son 24 saatte 270 milyar 954 milyon dolar olarak, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 95 milyar 478 milyon dolar olarak hesaplandı.

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