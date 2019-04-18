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Toplam 2,154 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, piyasadaki yukarı yönlü eğilimin etkisiyle son 24 saatte yüzde 2.93 artışla 5,237 dolara yükseldi ve 92 milyar 437 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.3’ünü oluşturdu.



En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 84’ünde etkili olan artış eğilimine yüzde 14.91 ile 54’üncü sıradaki Komodo öncülük ederken, en büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 0.38 ile yalnızca Bitcoin Cash düştü.



Piyasadaki olumlu görünümün etkisiyle piyasa hacmi 176 milyar 809 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 41 milyar 775 milyon dolar olarak hesaplandı.

