Fransa’nın “Ticari Büyüme ve Dönüşüm İçin Eylem Planı (PACTE)” yasası altında ülke genelinde ICO yoluyla fon oluşturmak isteyen kurum ve bireylerin, gerekli şartları sağladıkları takdirde Finansal Piyasalar Otoritesi’nden (AMF) onay almaları isteniyor.

Söz konusu şartların, yatırımcıları ICO yapan taraf hakkında daha fazla bilgilendirme ve yatırımcının korunması amacıyla yapıldığı belirtilirken, ülke genelinde dijital varlık hizmet sağlayıcılarının da AMF onaylı olarak faaliyete geçeceği vurgulandı.



Gelişmelerin ardından piyasada oluşan dalgalanmaların etkisiyle Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.64 artışla 5,078 dolara yükseldi ve 89 milyar 633 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52’sini oluşturdu.



Toplam 2,173 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 89’u gerilerken, söz konusu düşüşe yüzde 20.65 ile 14’üncü sıradaki Bitcoin SV öncülük etti. En büyük 100 kripto para birimine paralel olarak en büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 5.27 ile yalnızca Bitcoin Cash yükselirken, yüzde 3.52 ile en çok Stelalr değer kaybetti.



Genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.7 düşüşle 172 milyar 288 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 43 milyar 145 milyon dolar olarak hesaplandı.