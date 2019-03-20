Bloomberg’de yer alan habere göre, IBM havale ve ödeme işlemlerinde kullanılacak bir kripto para oluşturulması için “iki büyük ABD bankasıyla” görüşüyor. Söz konusu bankalar hakkında bir bilgi verilmezken, IBM blockchain başkanı Jesse Lund blockchain ve kripto para birimlerine olan söz konusu ilginin ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın piyasaya sürdüğü JPM Coin’den sonra oluştuğunu söyledi.



IBM gelişmelerinin ardından 71 milyar 309 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.69 artışla 4,052 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 50.8’ini oluşturdu.



Toplam 2,108 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.30 ile yalnızca Tether düşerken, en büyük 100’den de son 24 saatte 67’si yükseldi.



Piyasadaki yukarı yönlü eğilime paralel olarak piyasa hacmi 140 milyar 335 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 29 milyar 63 milyon dolar olarak hesaplandı.