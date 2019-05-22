Avrupa Merkez Bankası’nın kripto para birimlerinin Euro Bölgesi finansal istikrarına bir tehdit oluşturmadığına ilişkin yayınlanan raporun ardından piyasada, yüzde 4.74 ile piyasanın en yüksek hacimli dördüncü birimi Bitcoin Cash’in öncülük ettiği artış eğilimi görüldü.



Toplam 2,189 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki artışın etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.96 artışla 7,919 dolara yükseldi ve 140 milyar 288 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.7’sini oluşturdu.



En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 90’ı yükselirken, piyasadaki artışa yüzde 83.61 ile 70’inci sıradaki Matic Network öncülük etti. Son 24 saatte 12’nci sıradaki Bitcoin SV de gün içinde yüzde 109 artışla 124 dolara kadar yükseldikten sonra son 24 saatte yüzde 69.19 artışla 103 dolara indi.



Piyasadaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 247 milyar 859 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 77 milyar 367 milyon dolar olarak hesaplandı.

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