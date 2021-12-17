Kriptonuzu korumak için uzmanlardan 3 öneri

BitMart, 196 milyon dolar olarak tahmin edilen kayıpla kripto para birimi tarihinin en büyük hacklerinden birini yaşadı. Şirket güvenlik kontrollerinden geçtiği için para çekme işlemleri bir sonraki duyuruya kadar donduruldu. Ancak CEO Sheldon Xia, etkilenen kullanıcıları cebinden tazmin edeceğine söz verdi. Bilgisayar korsanları 2 sıcak cüzdanı açan özel bir anahtarı çalarak, çalınan jetonları eterle değiştirmelerinin ardından Tornado Cash'e para yatırarak bugüne kadarki en büyük merkezi borsa hacklerinden birini gerçekleştirdi.



KRİPTO HIRSIZLIĞI YATIRIMCILARI KORKUTUYOR



Hack, kripto hırsızlığıyla ilgili endişeleri tekrar gündeme getirdi. Yatırımcılar, bir bağlantıya tıklamak kadar basit saldırıların kurbanı olurken bilgisayar korsanları da yatırımcıların cüzdanlarına sınırsız erişim sağlayabiliyor. Dolayısıyla kriptoya yatırım yapmanın bu kadar yüksek riskli bir faaliyet olarak görülmesi şaşırtıcı karşılanmıyor.

Riske aracılık etmenin ise çeşitli yolları bulunuyor. Bu yollardan biri yeni bir kripto para birimi olan HUH Token'ın sahip olduğu bir hata ödülüne sahip olmaktır. Deloitte tarafından yapılan bir analize göre tek bir saldırıda tüm Bitcoin'in %25'inden fazlası çalınabilir.

Bu belki de siber suçluların Bitcoin'inizi almak için kurnaz yollar bulmakta yaratıcı olabileceğinin nedeni sayılabilir. Ne yazık ki kripto merkezi olmadığı için de çalınan kripto paranın kurtarılması son derece zordur.

2025 yılına kadar küresel GSYİH'nın %10'unun kriptoda tutulacağı öngörüsü ışığında, bunun tartışılmaz hale gelmesi gerekiyor. Bir sonraki bilgisayar korsanlığı kurbanı olmaktan kaçınmak için ise cüzdanınızın güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için bu uzman temelli ipuçlarını kullanmanız öneriliyor.



1. En gizli bilgilerinizi çevrimdışı tutun



Şifreleri ve anımsatıcıları asla dijital cihazlarda saklamayın, çünkü bilgisayar korsanları bir kez eriştiğinde kriptonuz kaybolmuş sayılır. HackerNoon ise bu aşamada kullanıcılara bu bilgileri kağıda yazıp ikiye bölmelerini öneriyor. Bunları masanızın çekmecesine yerleştirmek yerine, çeşitli konumlarda ve belirli kişilere emanet edilen birkaç kopyayı saklamalısınız. Bilgilerin hala okunabilir olduğundan emin olmak için bu siteleri yılda en az iki kez kontrol etmeyi unutmayın.



2. Varlıklarınızın çoğunu soğuk bir cüzdanda saklayın



Sıcak depolama cüzdanları kolaylıkları için tercih edilse de Metamask gibi yalnızca parolalara dayananlar, devam eden saldırılar nedeniyle önemli kayıplar yaşadı. Jetonlarınızın çoğunu soğuk bir cüzdanda tutarken orada yalnızca sınırlı miktarda depoladığınızdan emin olun. Bu konuda Ledger ve Trazor sağlam seçimlerdir.



3. Hata ödüllerinden geçen madeni paralara yatırım yapın



Hata ödülü kriptoda sorunları ve güvenlik açıklarını bildirmenin yanı sıra sistemlerinin saldırıya uğrayıp uğramadığını kontrol etmek için kullanılan bir programdır. Bilgisayar korsanları akıllı sözleşme kodlamasını deşifre etmeye davet edilir. Ödülün değeri, böceğin boyutuyla artar. Hata ödülleri ile geliştiriciler gerçek bilgisayar korsanlarını kullanarak güvenliklerini iyileştirebilir ve yazılımlarını ve sözleşmelerini güçlendirebilir.

Bu nedenle, bitcoin ve eter gibi daha büyük isimlerden kendi hata ödülleriyle daha yeni, daha az bilinen kriptolara geçmeyi düşünmekte fayda var. Örneğin, HUH Token yakın zamanda, HUH topluluğu için önemli bir dezavantaj olmaması koşuluyla farklı saldırı vektörlerinin özgürce araştırılabileceği birini duyurdu. Ek olarak, HUH web siteleri veya altyapısı genellikle ödül programının bir parçasını oluşturmaz. HUH, nüfuz etmeyi başaranlara 50.000 puana (1 puan 1 dolara eşittir) kadar ödül verebilir.



Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



Telegram: https://t.me/HUHTOKEN



PancakeSwap: bit.ly/3pSg09d



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