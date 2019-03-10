Askeri ve sivil alanda kullanılan görüntüleme, radar, aydınlatma ve silah sistemleri, antenler gibi faydalı yüklerin başarılı şekilde görev yapması için geliştirilen yerli mühendislik çözümlerine yurt içinden ve dışından gelen talepler doğrultusunda yenileri ekleniyor.



İleri mühendislik şirketi FİGES AŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kurulan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin ortağı olduğu MILMAST, teleskopik yükseltme sistemleri (mast) konusunda yakaladığı başarıyı büyütüyor.



Yurt dışından ithal edilen sistemlerin yerini alması amacıyla geliştirilen mastlar, zamanla yurt dışında da talep görmeye başladı. Toplamda 250 teslimata ulaşılırken siparişlerin sayısı 350'yi geçti.

Yüksek mukavemetli, dengeli, düşük bakım gereksinimli, 3-15 metreye kadar yükselebilen geniş bir ürün yelpazesine sahip sistemler, son kullanıcılardan ve ana yüklenicilerden olumlu geri dönüşler aldı.



Şirket, çeşitlenen ihtiyaçlara cevap vermek için yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarından yeni ürünler elde etti. Ayrıca tasarımları tamamlanan ve kalifikasyon aşamasında bulunan bir dizi ürün de yakın zamanda görücüye çıkacak. Bu ürünler arasında kara araçlarından farklı olarak deniz sistemlerinde ya da sabit platformlarda görev yapabilecek çözümler bulunuyor.



Sivil alanda da telekomünikasyon, iletişim, haberleşme, arama kurtarma, doğal afetlere yönelik ihtiyaçlara cevap vermeye yönelik bazı ön çalışmalar bulunuyor.



GÜNEYDOĞU ASYA’DAN AVRUPA’YA



MILMAST, mast sistemleri üretmeye başladıktan sonra yurt içinde ve dışındaki ihtiyaçlar ve eğilimleri dikkate alarak bu kez FHM Serisi (Halatlı Mast Serisi) mastlar geliştirdi.



Halatlı mastlar 40 kilograma kadar olan nispeten hafif yükler için kullanıldığından alüminyum profilden üretiliyor. Bu da diğer mastlara göre daha ekonomik olmasını sağlıyor. Kurulumu ise oldukça kolay, ayrıca tercihe göre elektro-mekanik veya elle çalıştırılarak kullanılabiliyor.



Halatlı mast satışıyla ilgili sözleşmeler imzalayan, Güneydoğu Asya’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafya için üretim gerçekleştiren şirket, ilk planda 100 halatlı mastın teslimatını gerçekleştirecek. Sonrasında ise toplamda 250 sipariş daha alınması öngörülüyor.



Bu ürün grubu da hem askeri hem de sivil alanda birçok hizmet için kullanılabiliyor.



ASELSAN'IN "KALKAN"INA ÖZEL ÇÖZÜM



MILMAST, bu kapsamda teleskopik mastlar yanında ASELSAN'ın orta irtifa hava hedeflerinin 3 boyutta doğru ve hızlı tespit ve teşhisini yapan Kalkan-2 radarının hassas şekilde görev yapabilmesi amacıyla otomatik düzeyleme sistemine sahip römork geliştirdi.



Alüminyum şaseden imal edilen, helikopterle taşınabilecek römork, yaklaşık 2 ton yük kaldırma kapasitesine sahip bulunuyor. Römork, otomatik düzeyleme sistemiyle eksi, artı 7 derecelik seviyelemeye imkan sağlıyor.



Askeri römork için ASELSAN'dan 23 adetlik sipariş alınırken, bunların 3'ünün teslimatı gerçekleştirildi. Ürün yurt dışından da ilgi görüyor.

