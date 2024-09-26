Kronik yaralarda yeni ve hızlı tedavi yöntemi: Örümcek ağı bandajı

Bilim insanları , kronik yaraların tedavisinde kullanılmak üzere ultra güçlü bandajlar üretmek için kullanılabilecek yapay örümcek ağı ipeği ürettiklerini söylüyor.



Çin'in Nanjing Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada ekip, yeni yara sargılarını dejeneratif eklem hastalığı olan ve diyabetin yol açtığı kronik yaralara sahip farelerde test etti ve her ikisinin de geleneksel bandajlara göre daha hızlı iyileştiği belirlendi.



Araştırmacılar, "Yeni ipek bandajlar biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilir" diye belirtti.

Tarihsel olarak, örümcek ağlarının yara tedavisinde kullanımı Antik Roma'ya kadar uzanıyor; ancak pratik kullanımı zorluklar içeriyordu. Bu zorlukların başında, doğal olarak üretilen örümcek ipeğinin elde edilmesinin güçlüğü yer alıyor.Ayrıca Cell Press akademik dergisinde yayımlanan 2021 tarihli bir çalışmaya göre, doğal üretilen örümcek ipeğinin kullanılması bakteri bulaşması riskini de artırıyor.

Bu durum, yeni nesil tıbbi malzemelerde kullanılmak üzere yapay örümcek ipeğinin geliştirilmesine yol açtı ve en son 3D baskı tekniği, malzemenin seri üretimi için yeni bir yaklaşım sunuyor.



Bu büyük atılımın arkasındaki bilim insanları, "Örümceklerin doğal eğirme süreciyle uyumlu olarak, farklı ölçeklerde çok işlevli yapay örümcek ipeğinin seri hazırlanmasını sağlayan yüksek verimli bir eğirme planı rapor ediyoruz" diye yazdı.

