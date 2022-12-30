Kuadron, veri hazırlama uygulaması Reportql’i duyurdu

Verinin doğru şekilde toplanması, işlenmesi ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürülmesi, ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin yaşandığı iş dünyasında, rekabetin anahtarına dönüştü. İşletmeler, elde ettikleri verileri doğru kullanabildiklerinde müşteri deneyimini iyileştirebileceklerini, verimliliklerini artırabileceklerini ve bu gelişmelerin de kârlılığa doğrudan etki ettiğini keşfetti. Şirket verisini kontrol etmenin stratejik açıdan kritik öneme sahip olduğunu ortaya koyan YouGov araştırması, her 5 liderden üçünün, verinin önemini anladığını gösterdi. Verilerin raporlara ve sunumlara dönüştürülmesini içeren veri hazırlama süreçlerindeki rapor sorgusu, parametre belirleme ve arayüz tasarımı gibi aşamaların verimlilik kayıplarına yol açtığını düşünen Kuadron Bilişim, tüm bu süreçleri kolaylaştırmaya yarayan veri hazırlama uygulaması Reportql'i duyurdu.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Kuadron Bilişim Genel Müdürü Gökhan Öziç, “Bilgi işlem ve yazılım geliştirme uzmanları ile birlikte yazılım üreticileri, veriyi hazırlama ve sunma sırasında el oyalayan işler sebebiyle verimlilik kayıpları yaşıyor. Büyük veri setlerini dört adımda anlamlı raporlara dönüştürmeye yarayan yeni çözümümüz Reportql ise tüm bu zorluklara çözüm olma hedefi taşıyor. Kuadron olarak 20 yıldır iş yazılımları pazarında faaliyet gösteriyor, işe özel web, mobil ve masaüstü yazılımlar geliştiriyoruz. Sahip olduğumuz tecrübe ile ortaya koyduğumuz bu çözüm, veriyi anlamlı kılmayı ve bunu ilgililerin bilgisine sunmayı oldukça kolaylaştırıyor” dedi.



Kuadron Bilişim Genel Müdürü Gökhan Öziç

2023’ün ilk çeyreğinde teknik bilgi gerekmeden kullanılabilecek



Çoklu veritabanı özelliğiyle Postgre, Oracle, Mysql, SQL Server gibi pek çok popüler veritabanını destekleyen ve canlı (adhoc) veri üzerinde iş yapma olanağı sunan Reportql, verinin tablo, pivot veya grafik rapor formatında, e-posta veya uyarı bildirimleri ile veya Telegram, Teams ve Slack gibi chatbot uygulamaları üzerinden kolayca servis edilmesine olanak tanıyor. Reportql kullanıcıları veriyi yönetmek ve tasarlamak için kullanılan yazılım dili SQL ile veri setini oluşturduktan ve parametreleri belirledikten sonra, veri kaynağını seçerek yayımlamaya hazır rapor ve grafiklere erişebiliyor. Çözümün şu an için düşük kod (low code) bir yaklaşımla çalıştığı ve kullanmak için az da olsa teknik bilgi gerektirdiğini söyleyen Gökhan Öziç, "2023'ün ilk çeyreği itibarıyla Reportql, kodsuz (no code) bir uygulamaya dönüşecek ve teknik bilgi şartı olmaksızın kullanıcıların günlük işlerinde kolaylıkla veri odaklı çalışabilmelerini mümkün kılacak. Masaüstü, mobil ve tabletler üzerinden rahatlıkla kullanılabilen Reportql, özel bir yazılıma sahip olan tüm şirketlerin veya yazılım üreticilerin kendi geliştirdikleri ürünlere kolaylıkla entegre edilebiliyor. Minimum sistem gereksinimine ihtiyaç duyan Reportql, sadece birkaç basit adımda sunucuya kuruluyor. Çalışabilmek için pahalı donanım yatırımlarına gerek duymuyor. White label iş modelini destekleyen Reportql, sahip olduğu pazaryeri altyapısı sayesinde yazılım üreticilerinin kendi uygulamaları için oluşturdukları raporları platform üzerinden satışa çıkarabilmelerini de sağlıyor” ifadelerini kullandı.



“İşletmelerin veri olgunluğunu artırmayı hedefliyoruz”



2023’ün ilk çeyreğinde yapılacak geliştirmelerle Reportql’in yıla damga vurabilecek bir ürüne dönüşeceğinin altını çizen Kuadron Bilişim Genel Müdürü Gökhan Öziç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Kuadron olarak 4691 sayılı 'Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu' kapsamında yazılım geliştiren ve alanında uzman kadroya sahip bir teknoloji şirketiyiz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye Sutopu Federasyonu, Kütahya Çinigaz Dağıtım ve TİGEM gibi ülkemizin önde gelen kamu ve özel sektör müşterilerine hizmet veriyoruz. Kuadron Bilişim olarak ciro büyümesiyle tamamladığımız 2022’nin ardından, önümüzdeki yılın Reportql ile işletmelerin veri olgunluğunu artırdığımız, portföyümüze dijital dönüşümde başarıya ulaşan yeni müşteriler eklediğimiz, nitelikli yazılım mühendisleri için kariyer fırsatları yaratacağımız başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyorum”