Kuantum bilgisayarı yarışı. IBM'den 10 milyar dolarlık yatırım

1911 yılında kurulan şirket, bugüne kadar 90'dan fazla kuantum sistemi geliştirdiğini ve bu sayının rakiplerinin toplamından fazla olduğunu belirtti. IBM , 2029 yılına kadar ilk büyük ölçekli ticari kuantum bilgisayarı hizmete sunmayı hedefliyor.

Klasik bilgisayarlar bilgiyi yalnızca 0 veya 1 değerini alabilen "bit"ler üzerinden işlerken, kuantum bilgisayarlar aynı anda hem 0 hem de 1 durumunda bulunabilen "kübit"leri kullanıyor.

Bu sayede kuantum bilgisayarların çok sayıda olasılığı eş zamanlı olarak değerlendirebildiği ve teorik olarak günümüzün en güçlü süper bilgisayarlarından çok daha yüksek işlem kapasitesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Ancak mevcut kuantum bilgisayarlar yüksek hata oranları nedeniyle araştırma laboratuvarlarının dışındaki uygulamalarda henüz güvenilir şekilde kullanılamıyor.

IBM, geliştirmeyi planladığı yeni sistemlerle bu hata sorununu aşmayı ve sağlık sektöründe yeni moleküllerin keşfi, gelişmiş algoritmaların geliştirilmesi ve yeni malzemelerin bulunması gibi alanlarda ilerleme sağlamayı amaçlıyor.

Şirket, 10 milyar dolarlık yatırımın araştırma faaliyetleri, yeni tesisler, ortaklıklar ve olası satın almalarda kullanılacağını bildirdi. Açıklama, IBM ile ABD Ticaret Bakanlığı'nın geçen hafta ABD'de yalnızca kuantum çip üretimine odaklanacak "Anderon" adlı yeni bir fabrika kurulması için niyet mektubu imzalamasının ardından geldi.

Projeye, 2022 yılında dönemin ABD Başkanı Joe Biden döneminde çıkarılan CHIPS Yasası kapsamında federal teşviklerle 1 milyar dolar aktarılması planlanırken, IBM de aynı miktarda yatırım yapacağını duyurdu.

KUANTUM YARIŞI

Kuantum bilişim alanında küresel rekabet giderek hız kazanıyor. Fransa kısa süre önce kuantum ve yarı iletken teknolojilerine 1,7 milyar dolarlık yatırım açıklarken, Almanya, Çin, İngiltere ve Kanada da bu alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

Danışmanlık şirketi McKinsey & Company, kuantum teknolojilerinin 2035 yılına kadar küresel ekonomide 2,7 trilyon dolarlık değer yaratabileceğini öngörüyor. ABD'de ise Google ve Microsoft da kuantum bilişim alanında önemli atılımlar gerçekleştirmek için yarışıyor.