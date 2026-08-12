Kuantum ve yapay zekayı birleştirecek yeni adım

Teknoloji şirketleri henüz gelişiminin erken aşamalarındaki kuantum bilişimi ticari kullanıma açmak için yarışırken Oracle ile Quantinuum yeni bir işbirliğine gitti.

İki şirket, Quantinuum'un Helios kuantum bilgisayarını Oracle Cloud Infrastructure'a (OCI) entegre etmeyi amaçlayan bir ortaklık duyurdu.

Anlaşmanın mali koşulları ve sistemin ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı.

HELIOS ORACLE'IN VERİ MERKEZİNE KURULACAK

Anlaşma kapsamında OCI müşterileri, Oracle'ın kuantum hizmeti üzerinden Helios'a erişebilecek.

Böylece kullanıcıların kuantum bilişimi Oracle'ın grafik işlemci (GPU) altyapısı ve yüksek performanslı bilgi işlem hizmetleriyle birlikte kullanabilmesi hedefleniyor.

Helios'un ABD'deki bir Oracle yapay zeka veri merkezine kurulacağı ve OCI altyapısı içinde yerinde çalışacağı belirtildi.

Sistemin, müşterilerin halihazırda kullandığı güvenlik ve yönetim mekanizmalarıyla entegre edilmesi planlanıyor.

Quantinuum, Helios'u geçen yıl kasım ayında ticari olarak kullanıma sunmuştu.

KUANTUM VE YAPAY ZEKA BİR ARAYA GELECEK

Şirketler ortak açıklamalarında, kuantum bilişim ile yapay zeka altyapısının birlikte kullanılabileceği alanları araştıracaklarını bildirdi.

Oracle ve Quantinuum, bu hibrit altyapının özellikle şirketlerin karşı karşıya olduğu yüksek hesaplama gücü gerektiren problemlerde kullanılabileceğini, üniversiteler ve araştırma kurumlarının bilimsel çalışmalarına da daha geniş erişim sağlayabileceğini belirtti.

Quantinuum CEO'su Rajeeb Hazra, kurumsal bilişimin bir sonraki aşamasının kuantum, yapay zeka ve yüksek performanslı bilişimin bir araya gelmesiyle şekilleneceğini söyledi.

Hazra, ortaklık sayesinde kuantum ve klasik bilgisayar sistemlerinin birlikte çalışabileceği entegre bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

ORACLE KUANTUM HİZMETİNİ TANITACAK

Oracle'ın önümüzdeki aylarda kuantum hizmetinin ön gösterimini yapması planlanıyor.

Yeni hizmette Quantinuum'un yazılım geliştirme araçlarıyla açık kaynaklı hibrit programlama sistemlerinin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Böylece yazılım geliştiricilerin klasik bilgisayarlarla kuantum bilgisayarlarını birlikte kullanan uygulamalar geliştirmesi ve test etmesi mümkün olacak.

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak bilgiyi "bit" yerine kuantum bitleri, yani "kübitler" üzerinden işliyor. Teknolojinin özellikle ilaç geliştirme, malzeme bilimi, optimizasyon ve karmaşık simülasyonlar gibi çok yüksek hesaplama gücü gerektiren alanlarda önemli potansiyel taşıdığı değerlendiriliyor.