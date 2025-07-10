Küfür skandalının ardından yüksek fiyatlı Grok 4 duyurusu

Grok, Musk’ın OpenAI’nin ChatGPT’si ve Google’ın Gemini’sine yanıtı olarak geliştiriliyor. SuperGrok Heavy adı verilen bu plan, xAI’nin bugüne kadar sunduğu en pahalı abonelik paketi oldu.

Metin üretmenin ötesine geçerek görselleri analiz edebiliyor ve karmaşık soruları yanıtlayabiliyor. Son aylarda Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X ile daha derin bir entegrasyona kavuşan Grok, milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı. Ancak bu durum bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde Grok’un otomatik X hesabı, Yahudi karşıtı yorumlar paylaşınca tepki çekmiş, xAI hesabı kısıtlamak ve içerikleri silmek zorunda kalmıştı. Şirket, bu olaydan sonra Grok’un sistem talimatlarından bazı tartışmalı bölümleri de çıkardı.

"TÜM KONULARDA DOKTORA SEVİYESİNDEN DAHA İYİ"

Tartışmalar devam ederken Elon Musk, Grok 4’ün akademik düzeyde “tüm konularda doktora seviyesinden daha iyi” olduğunu iddia etti. Musk, bir canlı yayında “Bazen sağduyu eksikliği yaşasa da bu, yeni teknolojiler icat etmesinin veya yeni fizik keşfetmesinin sadece bir zaman meselesi” dedi.



Grok 4, çeşitli testlerde de iddialı sonuçlar elde etti. Şirketin verilerine göre Grok 4, zorlu soruların yer aldığı Humanity’s Last Exam testinde 25,4 puan alarak Google’ın Gemini 2.5 Pro’sunu (21,6) ve OpenAI’nin o3 modelini (21) geride bıraktı. Grok 4’ün daha güçlü versiyonu olan Grok 4 Heavy ise çoklu “ajan” sistemiyle çalışıyor; yani birden fazla yapay zeka eşzamanlı olarak çalışarak bir “çalışma grubu” gibi en iyi cevabı bulmaya çalışıyor. Bu versiyon, aynı testte araç desteğiyle 44,4 puan alarak rakiplerini açık farkla geçti.



Grok ayrıca, zeka testlerinde de öne çıktı. Arc Prize’ın zorlayıcı ARC-AGI-2 testinde Grok, görsel desenleri tanıma yeteneğiyle ticari modeller arasında en yüksek puanı aldı.



xAI, Grok 4’ü geliştiricilere açarak API üzerinden kullanım imkânı sunmaya başladı. Bu sayede şirket, henüz iki aylık olan kurumsal bölümünü büyütmeyi ve büyük bulut sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak Grok’u daha geniş bir pazara ulaştırmayı hedefliyor.



Öte yandan Musk’ın şirketi sadece Grok ile yetinmiyor. xAI, Ağustos ayında bir AI yazılım geliştirme modeli, Eylül’de çok modlu bir yapay zeka sistemi, Ekim ayında ise video üreten bir model çıkarmayı planlıyor.



Ancak Grok’un güçlü performansına rağmen, yaşanan tartışmalar ve hatalar, xAI’nin iş dünyasında ChatGPT, Claude veya Gemini gibi rakiplerine karşı güven kazanmasını zorlaştırabilir. Grok’un yeni dönemde bu sorunları aşarak iş dünyasında ne kadar yaygınlaşacağı merak konusu.

KÜFÜR ETMİŞ, SKANDALLARA KARIŞMIŞTI

Öte yandan Grok haftasonundan bu yana skandal niteliğinde çeşitli ifadeleriyle gündemdeydi.



Hem Türkiye'de hem de dünya çapında kullanıcıların yanıt taleplerine küfürlü cevaplar veren sohbet botu, son olarak Hitler övgüsünde bulununca XAI alarma geçmiş ve hizmeti geçici olarak durdurmuştu.



Türkiye'de de Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri alenen aşağılama ifadeleri kullanmasının ardından erişime engellenmişti.



Söz konusu skandal ifadeler Elon Musk’ın yeni sürüm Grok 4’ün çarşamba günü yapılacak bir xAI canlı yayınıyla tanıtılacağını duyurmasıyla aynı zamana denk gelmişti.



Kasım 2023’te piyasaya sürülen Grok, ilk günden bu yana birçok skandalla anılıyor.



Geçmişte, Grok’un Musk ve Trump’a yönelik eleştirileri sansürlediği ve Güney Afrika’daki "beyaz soykırımı" komplo teorisini destekleyen açıklamalar yaptığı kaydedilmişti. Mayıs ayında yaşanan bu olayın ardından Musk, sorumluluğu "kod üzerinde izinsiz değişiklik yapan bir çalışana" atmıştı.



Musk, Grok’un zaman zaman "çok fazla çöp bilgiyle eğitildiğini" ve "fazla ana akım medya dili kullandığını" söylemişti. Geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımda ise kullanıcılardan, “siyasi olarak yanlış ama gerçek olan” bölücü verileri Grok’a göndermelerini istemişti.



Musk, Grok’u Google’ın Gemini’ı ve OpenAI’ın ChatGPT’sine karşı “maksimum düzeyde gerçeği arayan bir yapay zeka” olarak tanımlıyor.