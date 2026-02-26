Kuiper Kuşağı’nda gizemli “çarpılma”: Merkür’den büyük yeni bir gezegen mi var?

Güneş Sistemi’nin dış bölgelerinde yer alan Kuiper Kuşağı’nın yörünge düzleminde dikkat çekici bir “çarpılma” tespit edildi. Bilim insanlarına göre bu sapmanın nedeni, henüz doğrudan gözlemlenemeyen büyük bir gök cismi olabilir.

Eğer bu görünmez nesne gerçekten varsa, kütlesi Merkür’den daha büyük olabilir ve astronomlar ilk kez etkisini saptamış olabilir.

Son yıllarda Güneş Sistemi’nin uzak sınırlarında dolanan varsayımsal bir “9'uncu Gezegen” ya da “Gezegen X” fikri sıkça gündeme gelmişti. Ancak yeni çalışmayı yürüten araştırmacılar, söz konusu cismin tamamen farklı bir gök cismi olduğunu ve ona “Gezegen Y” adını verdiklerini belirtiyor.

NEPTÜN’ÜN ÖTESİNDE

Bu olası gezegenin, Neptun’ün yörüngesinin ötesinde, Güneş Sistemi’nin dış kesiminde halka biçimli bir bölge olan Kuiper Kuşağı içinde yer aldığı düşünülüyor. Binlerce buzlu ve kayalık gök cismi barındıran bu bölge, en çok da Plüton’a ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Daha önce bazı Kuiper Kuşağı cisimlerinin yörüngelerinin kümelendiği fark edilmişti. Bu durum, kuşağın ötesinde yer alan dev bir gezegenin kütleçekim etkisine işaret ediyor olabilirdi. İşte bu varsayımsal gezegen genellikle 9. Gezegen diye adlandırılıyordu.

Ancak yeni araştırma, farklı bir yaklaşım benimsedi. Bilim insanları tek tek cisimlerin yörüngeleri yerine, Kuiper Kuşağı’nın tamamının yörünge düzleminde bir sapma olup olmadığını inceledi.

150’DEN FAZLA CİSİM

Araştırmacılar 150’den fazla Kuiper Kuşağı cisminin yörüngesini takip etti. Sonuçlara göre, Güneş’ten 50 ila 80 astronomik birim (1 astronomik birim, Dünya ile Güneş arasındaki mesafeye eşittir) uzaklıkta Kuiper Kuşağı’nın düzlemi, iç Güneş Sistemi’nin düzlemiyle büyük ölçüde uyumlu.

Ancak 80 ile 200 astronomik birim arasındaki bölgede daha önce fark edilmemiş bir “çarpılma” tespit edildi. Yapılan simülasyonlar, bu sapmanın en olası nedeninin kütlesi Merkür ile Dünya arasında olan bir gezegen olduğunu gösteriyor.

Ancak araştırmacılar, bu gök cisminin kütle ve yörünge yarıçapı bakımından 9. Gezegen’den farklı olduğunu vurguluyor. Gezegen Y’nin, bu varsayımsal gezegenlere kıyasla hem daha az kütleli hem de Güneş’e daha yakın olduğu belirtiliyor.