Kullandıktan sonra mutlaka fişten çekilmesi gereken üç cihaz

Elektrik fiyatları her yıl biraz daha artarken, elektrik tasarrufu sağlayan teknolojilere yatırım yapmak cazip olabilir.



Ancak bundan önce yapılacak çok daha basit bir şey var: Evinizde fark etmeden enerji çeken alanları tespit etmek.



Birçok elektronik cihaz ve ev aleti, kullanılmadıkları zamanlarda fişe takılı kaldıklarında enerji tüketmeye devam ediyor. Buna “hayalet yük” (phantom load) adı veriliyor. Hatta kapalı olan akıllı prizler bile az miktarda enerji (1-2 watt) çekebilir.



Cihazları kullandıktan sonra fişten çekmemek, faturaları artıran nedenler arasında.



Teknoloji sitesi SlashGear, kullandıktan sonra mutlaka fişten çekilmesi gereken aletleri sıraladı.

1. TELEVİZYONLAR

Televizyonu kapattığınızda tamamen kapandığını sanıyor olabilirsiniz. Oysa modern akıllı televizyonlar, bekleme modundayken bile enerji tüketir.



Üretici firma TCL’ye göre, televizyonlar kapalıyken bile 0.5 ila 3 watt arasında enerji harcamaya devam eder. TV’de sürekli yanan küçük ışık, bu tüketimin bir göstergesi.



Enerji tasarrufu için televizyonunuzun uyku moduna geçmesini sağlayan ayarları etkinleştirebilirsiniz. Ancak gerçek anlamda sıfır enerji tüketimi için tek çözüm, TV’nin fişini çekmek.

2. İNTERNET MODEMLERİ

Modemler genellikle 7/24 açık bırakılır çünkü evdeki birçok cihaz sürekli internet bağlantısı kullanır. Ancak modemler de saatte 5 ila 20 watt arasında enerji tüketebilir.



ABD’de ortalama elektrik maliyeti kilovatsaat başına 13 cent civarındayken, modem sadece gece boyunca kapalı tutularak yılda birkaç dolar tasarruf sağlanabilir. Bu rakam, elektriğin daha pahalı olduğu Kaliforniya gibi bölgelerde çok daha yüksek olabilir.

Tatile çıkarken veya gün boyunca evde olmayacağınız zamanlarda modemi kapatmak önemli olabilir.

3. ŞARJ ALETLERİ

Şarj cihazları, kullanılmıyor gibi görünseler de fişe takılı kaldıklarında enerji tüketebilirler. Şarj işlemi bitse bile cihaz fişe takılı kalırsa, “damlama şarj” (trickle charging) adı verilen bir süreçle küçük miktarlarda enerji çekmeye devam eder.

Ayrıca ucuz ve kalitesiz şarj aletleri, yangın riski taşıyabilir. Bu yüzden yalnızca tasarruf değil, güvenlik açısından da şarj cihazlarını kullanmadığınızda fişten çekmeniz önerilir.