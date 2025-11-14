Kullanıcılar, ölen yakınlarıyla görüntülü konuşuyor: Yeni uygulama tartışma yarattı

2wai adlı girişim tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması, kullanıcıların vefat etmiş yakınlarıyla sohbet edebilmesini sağlayan özelliği nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Şirketin yayımladığı kısa tanıtım videosu ise yoğun şekilde eleştirildi.



2wai’nin kurucu ortağı Calum Worthy’nin X hesabında paylaştığı videoda, hamile bir kadın, ölen annesinin yapay zekayla oluşturulmuş versiyonuyla sıradan bir görüntülü konuşma yapar gibi sohbet ediyor. Videoda anne, kızına hamilelik tavsiyeleri veriyor; sahne daha sonra kadının doğumdan sonraki yaşamına ve çocuğunun büyüme sürecine ilerleyerek, AI “büyükanne” ile yıllar boyunca süren konuşmaları gösteriyor.

Uygulama, kullanıcıların sevdiklerini hayattayken kayda almasını öneriyor ve bu dijital kopyaların “sonsuza kadar yaşayabileceğini” iddia ediyor.

"YAS SÜRECİNİ ENGELLİYOR"

Ancak X’teki yorumlar büyük ölçüde olumsuz. Bir kullanıcı, “Şeytani, yanıltıcı ve insanlıktan çıkarıcı. Ben ölürsem ve ağzımdan söz uydurursanız, sizi ebediyen lanetlerim” derken; bir diğeri, “Harika, insanların gerçeklikten tamamen kopup yas tutma sürecini atlatmasını engelleyen yeni bir yöntem daha” ifadelerini kullandı.

Uygulama, mahremiyet, etik ve yas sürecine etkileri bakımından yoğun tartışma yaratmaya devam ediyor.