Son üç bayram tatili dönemine bakıldığında en fazla yola çıkılan günün, bayramdan önceki cuma günü olduğu görülüyor. Cuma günü öğleden önce hareket edenler trafiğe daha az takılıyor. Yandex bu yıl da kullanıcılarına 9 Ağustos Cuma günü öğleden önce yola çıkmayı öneriyor. Cuma öğleden sonra ise trafik yoğunluğun artması bekleniyor. Daha trafiksiz bir yolculuk için bir diğer ideal zamanlama ise 10 Ağustos Cumartesi öğleden sonra saatleri olarak gözüküyor.



TATİLİN İLK GÜNÜNDE İSTANBUL – İZMİT ARASINA DİKKAT



Yandex’in bayram trafiği analizi, İstanbul’dan çıktıktan sonra trafiğin en çok arttığı rotaları da kapsıyor. İstanbul Avrupa Yakası’ndan TEM’i kullanarak İzmit’e gitmek, tatil günleri haricinde kalan normal zamanlarda ortalama 80-100 dakika aralığında sürüyor. Bayram tatilinde ise bu yolculuk süresinin özellikle cuma akşam ile cumartesi sabah saatleri arasında 270 dakikaya kadar çıkması bekleniyor. Cumartesi sabahtan pazar sabah saatlerine kadar ise ortalama 180 dakika civarında olabiliyor. Bayramın ilk gününde öğleden itibaren bu sürenin normal ortalamalara düşeceği tahmin ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde İstanbul – İzmit arasında trafiğin normal bir güne göre yüzde 200 artarak ortalama 90 dakikadan 270 dakikaya kadar çıkması bekleniyor.



İZMİT – GEREDE ARASINDA YOLCULUK SÜRESİ YÜZDE 114 ARTIYOR



İzmit – Gerede arası, Anadolu Otoyolu’nu kullanarak birçok farklı istikamete gidecek sürücüler için önemli bir rota olarak dikkat çekiyor. Bu iki bölge arasındaki yolculuk normal bir günde ortalama 100 – 120 dakika sürüyor. Bayramda ise aynı yolculuğun ortalama yüzde 114 artarak, 235 dakikaya çıkması öngörülüyor. Önceki bayramlarda, İzmit – Gerede arasında trafiğin en yoğun olduğu zamanlar cuma 17.00 ile pazar 15.00 saatleri arasında görüldü.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEN DİLOVASI – BALIKESİR ROTASINDA YÜZDE 100’Ü GEÇEN YOĞUNLUK ARTIŞI



Dilovası üzerinden Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak Balıkesir’e varış rotası normal bir günde ortalama 145 dakika sürerken, bayram öncesinde bu sürenin 300 dakikaya kadar artması bekleniyor. Yüzde 100’ü geçen bu artışın 10 Ağustos Cumartesi günü 15.00’te başlayarak 11 Ağustos Pazar öğlene kadar sürmesi öngörülüyor. Pazar günü 12.00’den sonra ise trafik yoğunluğunun normal bir güne yaklaşması, beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.



BALIKESİR – AKHİSAR – İZMİR ARASINDA YOLCULUK SÜRESİ 155 DAKİKA OLACAK



Balıkesir’den, Akhisar – Manisa üzerinden İzmir yolculuğu normal bir günde 130 dakika sürerken bayramda bu sürenin yüzde 20 artışla ortalama 155 dakikaya çıkması bekleniyor. Trafikteki maksimum seviyeye 10 Ağustos Cumartesi günü 6.00 – 18.00 saatleri arasında ulaşılması bekleniyor.

AKDENİZ’İN EN YOĞUN GÜZERGâHLARDAN BİRİ: ANTALYA MERKEZ – ALANYA – GAZİPAŞA



Türkiye genelindeki trafik değişimleri arasında, İstanbul civarı ve Anadolu Otoyolu’nun trafik yoğunluğu ile birlikte en fazla değişimlerden biri Antalya – Alanya – Gazipaşa güzergâhında yaşanıyor. Bu noktalar arası yolculuk süresi normal bir zamanda 115 dakika iken, bayramda bu ortalamanın 160 dakikaya çıkması bekleniyor. Söz konusu yüzde 40’lık trafik yoğunluğu artışının, 10 Ağustos Cumartesi günü 9.00’dan başlayarak aynı günün akşamına kadar sürmesi öngörülüyor.



KARADENİZ SAHİL YOLUNA RAĞBET ARTIYOR, TRAFİK DE ARTIYOR



Aile ziyaretleri ile birlikte son yıllarda artan alternatif tatil arayışları, Karadeniz Bölgesi’nin rağbet edilen tatil güzergâhları arasına girmesine yol açtı. Samsun’dan başlayan ve Doğu Karadeniz boyunca devam eden sahil yolu, trafik yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Samsun – Rize arasındaki rota normal bir zamanda 300 dakika civarında sürerken, bu sürenin bayram tatilinde yüzde 34’lük bu artışla 400 dakikaya kadar çıkması bekleniyor. Bu bölgede en yoğun zamanların ise 9 Ağustos Cuma sabahında başlayıp akşam 19.00 civarına kadar yaşanacağı ve 10 Ağustos Cumartesi günü ise 9.00’da tekrar başlayarak akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE – AYVALIK – İZMİR GÜZERGâHINDA TRAFİK SÜRESİ İSE 270 DAKİKA



Bir çok tatil beldesini de barındıran Çanakkale’den başlayıp Ayvalık üzerinden İzmir’e giden güzergâh, normal bir güne göre bayram ve tatil günlerinde yoğunluğu en fazla artan güzergâhlar arasında yer alıyor. Bu rotada trafik normal bir günde 215 dakikada ulaşmaya imkân verirken, bayram tatili günlerinde yüzde 25’in üzerindeki artışla 270 dakikaya çıkıyor. Trafiğin, 9 Ağustos Cuma sabah 8.00’de başlayıp akşam 19.00’da sakinleşmesi ve 10 Ağustos Cumartesi 9.00’da tekrar başlayarak aynı gün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.