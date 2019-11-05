"Küresel şirketlerin Türkiye'de Ar-Ge yapmalarını çok önemsiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Biz bugünün dünyasında Ar-Ge'ye küresel şirketlerin liderlik ettiğinin farkındayız. Bu şirketlerin kendi hedefleri ve politikalarıyla, ülke hedeflerimizin örtüştüğü alanlarda Türkiye'e Ar-Ge yapmalarını çok önemsiyoruz." dedi.



Ericsson Araştırma Laboratuvarı tarafından İstanbul'da düzenlenen Ericsson Araştırma Günü etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkanı Mehmet Aslan ve akademi, operatörler ve işletmelerden çok sayıda uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi.



Teknolojiye yönelik çeşitli öngörülerin paylaşıldığı etkinlikte, gelecek 10 yılı şekillendirecek bilişim teknolojileriyle ilgili en yeni araştırma konuları ve araştırma sonuçları paylaşıldı.



"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL AR-GE ŞİRKETLERİNİN MERKEZİ YAPMA ADIMLARINI SIKLAŞTIRACAĞIZ"



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ar-Ge ekosisteminde bugüne kadar geldiği noktayı, elde edilen kazanımları, geleceğe yönelik öncelikleri ve Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik Ar-Ge ve insan kaynakları odaklı hedefleri konu alan bir sunum gerçekleştirdi.



Kacır, Ericsson Araştırma Laboratuvarı'nın Türkiye için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz bugünün dünyasında Ar-Ge'ye küresel şirketlerin liderlik ettiğinin farkındayız. Bu şirketlerin kendi hedefleri ve politikalarıyla, ülke hedeflerimizin örtüştüğü alanlarda Türkiye'de Ar-Ge yapmalarını çok önemsiyoruz." dedi.



Ericsson'un dünyada yürüttüğü ileri düzey araştırma çalışmalarından birisini de Türkiye merkezli yürütmesini sağlayan TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı'nın, bu alanda en önem verdikleri işlerden bir tanesi olduğuna işaret eden Kacır, Türkiye'yi küresel Ar-Ge şirketleri için bir merkez yapmaya yönelik adımları sıklaştıracaklarını söyledi.



"GENÇ DEMOGRAFİK YAPIMIZ EN ÖNEMLİ AVANTAJIMIZ OLACAK"



Mehmet Fatih Kacır, Ar-Ge altyapılarının Türkiye'ye taşınması, Türk mühendislerle yurt dışından gelen mühendislerin bir arada Ar-Ge yapmasına olanak sağlanmasının Türkiye'nin insan sermayesini çok daha ileri noktalara taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda 10-15 yaş daha genç bir nüfusa sahibiz. Biz bunun Ar-Ge ve inovasyon alanında en önemli avantajlarımızdan biri olduğunu düşünüyoruz. Doğru yatırımları yapar ve gençlerimizi doğru alanlara yönlendirmeyi başarabilirsek genç demografik yapımız en önemli avantajımız olacak.



Halihazırda 100'den fazla global firma ülkemizde Ar-Ge merkezi açmış durumda. Ericsson da bunlardan bir tanesi. Bazıları küresel düzeyde ileri araştırmalarını Türkiye'de sürdürürken, bazıları da Türkiye'de yenilik ve inovasyon merkezleri açarak startup'lara yönelik faaliyetlerini sürdürüyorlar. Küresel düzeyde araştırmalarını Türkiye’de yapan firmalara yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Bir yandan küresel şirketlerin bu çalışmalarını ülkemize çekerken bir yandan da yerli şirketlerimizin kabiliyet ve kapasitelerini artırmaya gayret ediyoruz."



TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan da "Türkiye’deki Endüstriyel Araştırma Çalışmalarına Paydaş Yaklaşımı" başlıklı bir sunum yaparak katılımcılara TÜBİTAK'ın araştırma çalışmalarına yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.



Farklı sektörlerden çok sayıda uzmanın katılım sağladığı etkinlik, "Teknolojik Trendler ve Operatör Araştırma Alanları", "5G'de Güvenilirlik Oluşturma" ve "Gelecekteki Ağın Evrimi" gibi birçok başlıkta gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi.