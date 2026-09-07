Kurtarma köpeklerinden oluşan kanser teşhis ekibine yapay zeka desteği

Hindistan 'ın teknoloji başkenti Bengaluru'nun dışındaki bir çiftlikte tıp araştırmalarına eşlik eden kurtarma köpeği Chloe, yapay zekanın da yardımıyla insan nefesinden kanseri tespit etmeyi öğreniyor.

3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş bir kask ve sensörlerle donatılmış bir koşum takımıyla donatılan Chloe, köpeklerin olağanüstü koku alma duyusunu kullanarak hastalığı tespit etmek için invaziv olmayan bir test geliştirmeye yönelik deneysel çalışmaların bir parçası.

Küresel çapta yapılan ve sayısı giderek artan araştırmalar, köpeklerin Parkinson hastalığından Covid-19'a kadar kanser ve diğer insan hastalıklarını tespit etmek üzere eğitilebileceğini öne sürüyor.

Bengaluru merkezli girişim şirketi Dognosis, köpeklerin beyin aktivitesini, solunumunu ve vücut dilini analiz etmek için yapay zekayı kullanarak kokuya verdikleri tepkileri veriye dönüştürüyor.

Şirketin kurucu ortaklarından 26 yaşındaki Akash Kulgod, yaptığı açıklamada, "Bir saat içinde binlerce koku alma işlemi yapabiliyorlar. Her koku alma işlemi bir örneği değerlendirebiliyor." dedi.

Dognosis, önümüzdeki yıl ticari faaliyetlerine başlamayı umuyor ve bunun sonucunda Almanya ve İsrail'deki firmaların ardından türünün üçüncü şirketi olacağını belirtiyor.

DAHA KOLAY BİR TEŞHİS YÖNTEMİ

Erken teşhis , kanserden kurtulma oranlarında çok önemli bir fark yaratabilir, ancak Hindistan'da birçok hastaya hastalık ilerledikten sonra teşhis konuluyor.

Köpeklerle yapılan koku alma testleri, geniş ölçekte uygulanabilecek kolay ve uygun fiyatlı bir ilk tarama yöntemi sağlayarak, daha ileri testler için potansiyel vakaları tespit etmeye yardımcı olabilir.

Ticari onay almak için çabalayan Dognosis, Accel India da dahil olmak üzere risk sermayesi şirketleri tarafından destekleniyor ve araştırmaları için devlet tıp kurumlarıyla işbirliği yapıyor.

Labrador cinsi bir köpek olan Chloe, özel olarak tasarlanmış veri toplama kaskları takan ve bu nedenle eğitim alan 15 köpekten biri.

Doktorlardan oluşan bir aileden gelen ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de bilişsel bilim okuyan Kulgod, "Bu, köpekler için yapılmış bir 'Demir Adam' kostümü gibi," dedi.

TEST SONUÇLARI UMUT VADEDİYOR

Araştırmalar, hastalıkların vücut tarafından salgılanan kimyasalları değiştirerek kendine özgü kokular oluşturabileceğini öne sürüyor.

Köpeklerde yaklaşık 300 milyon koku reseptörü bulunurken, insanlarda bu sayı yaklaşık beş milyondur.

Basit bir test yöntemi doğrultusunda, hastalar yaklaşık 10 dakika boyunca pamuklu bir maskeye nefes verir, ardından maske bir poşete kapatılarak laboratuvara götürülür. Hastalar köpeklerle karşılaşmazlar.

Karnataka eyaletindeki altı hastanenin katılımıyla bin 500'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen yakın tarihli bir Dognosis çalışması, Journal of Clinical Oncology dergisinde yayınlandı.

Şirket, yedi ana kanser türünde yüzde 90'ın üzerinde doğruluk oranına ulaştığını ve şimdi gerçek dünya programlarında test etmeyi planladığını açıkladı.

Projeden bağımsız olarak Bengaluru'daki kanser uzmanları, test sonuçlarına temkinli bir iyimserlikle yaklaşıyor.

Ramaiah Memorial Hastanesi Onkoloji Bölümü Başkanı Santhosh Kumar Devadas, "Bu çalışma, erken bir sinyal olarak umut verici," şeklinde bir yorumda bulundu.

"Ancak kesin sonuçlara varmadan önce çok daha büyük bir grupla çalışma yapmaları gerekiyor." dedi Devadas.

Manipal Hastaneleri'nde kıdemli onkolog danışmanı olan Neelesh Reddy, AFP'ye verdiği demeçte, "Bu teknolojinin gerçek hastalar için ne kadar faydalı olacağını ancak zaman gösterecek." dedi.

KÖPEKLER İŞ-YAŞAM DÖNGÜSÜNE UYUM SAĞLIYOR

Hindistan, kanseri önemli bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlayarak, 1,4 milyar nüfusunun dokuzda birinin bu hastalığa yakalanma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Dognosis, insan-köpek iletişimini güçlendirirken, proaktif ve önleyici tıbbı geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Çoğu Beagle cinsi olan köpekler arasında bazı Malinois ve çoban köpeği melezleri de, sahiplendirme veya yasal yetiştiriciler aracılığıyla araştırma ekibine katıldı.

Ancak Kulgod, yalnızca en iyilerinin seçildiğini söyledi. Köpek ekibi, şirket web sitesinde her bir hayvanı fotoğraflarıyla birlikte resmi "koklayıcı" olarak ayrı ayrı listeliyor.

Hepsinin harika bir "iş-yaşam dengesi" kurduğunu ve çalışma sürelerinin günde yaklaşık 30-45 dakika ile sınırlı olduğunu da sözlerine ekledi.

"Sniffspace" adlı bir merkezde, köpekler otomatik mama dağıtıcılarıyla donatılmış platformlarda insan örneklerini test ediyor.

Kulgod'un kurucu ortağı olan 28 yaşındaki Itamar Bitan, köpeklerin ödül karşılığında belirli bir tuhaf kokuyu tespit etmek üzere "pozitif pekiştirme" yöntemiyle eğitildiğini bildirdi.

"Bazı köpekler ödül bekleyerek doğrudan yemliğe koşuyor, bazıları donup kalıyor, bazıları ise heyecanla yem örneğini tırmalıyor," diyen Bitan, "Ancak, köpeklerin örneğe nasıl tepki verdiğini öğrenen makine tutarlı bir şekilde çalıştığı sürece bizim için pek bir sorun yok." diye ekledi.