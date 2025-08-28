Kuyruklu yıldız iddiası çürüyor: Yıldızlararası cisimde teknoloji izi

Şili’deki Çok Büyük Teleskop (VLT), 3I/ATLAS adı verilen yıldızlararası cisimden olağan dışı bir nikel bulutu yayıldığını gözlemledi. Normalde doğal kuyrukluyıldızlarda nikel her zaman demirle birlikte ortaya çıkarken, 3I/ATLAS’ta demire rastlanmadı.

Harvard Üniversitesi’nden fizikçi Avi Loeb, bu anomaliye dikkat çekerek nikel izinin endüstriyel nikel alaşımı üretiminin tipik bir işareti olduğunu vurguladı.

Loeb blog yazısında, “Bu anomali, 3I/ATLAS’ın olası teknolojik kökenine dair başka bir ipucu olabilir mi?” diye sordu.

DOĞAL KUYRUKLU YILDIZLARDA GÖRÜLMÜYOR

Bilim insanlarının yayımladığı makaleye göre, söz konusu nikel oluşumu çok nadir görülen “nikel karbonil” kanalı üzerinden meydana geliyor. Bu yol doğal kuyrukluyıldızlarda neredeyse hiç görülmezken, endüstriyel nikel arıtımında standart bir yöntem olarak kullanılıyor.



NİKEL VE SİYANÜR PÜSKÜRTÜYOR

Veriler, 3I/ATLAS’ın saniyede yaklaşık 5 gram nikel ve 20 gram siyanür saldığını, bu miktarların Güneş’e yaklaştıkça hızla arttığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu emisyonların doğal kuyrukluyıldız süreçleriyle örtüşmediğini belirtiyor.



Bilim insanları, nikelin güneş ışığıyla tozdan ayrışarak buharlaşabileceğini veya küçük nikel bileşiklerinin parçalanması sonucu açığa çıkabileceğini düşünüyor.

NASA'DAN YENİ GÖZLEMLER

Geleneksel kuyrukluyıldızlar Güneş’e yaklaştıklarında su, karbon monoksit ve karbondioksit gibi gazlar salar; nikel ve demiri de birlikte yayarlar. Ancak 3I/ATLAS, yalnızca nikel salarak bu kalıbın tamamen dışına çıkıyor.

Üstelik hem nikel hem de siyanür salınımı, normal kuyrukluyıldızlarda görülen kademeli artışın aksine, Güneş’e yaklaşırken dikey bir yükseliş gösteriyor.

CİSMİN KÖKENİ TARTIŞMA KONUSU

NASA’nın bu hafta SPHEREx teleskobuyla yaptığı yeni gözlemler de çarpıcı bir tablo ortaya koydu: 3I/ATLAS’ın gaz bulutu yüzde 95 oranında karbondioksitten, sadece yüzde 5 oranında sudan oluşuyor.

Bu olağan dışı bulgular, cismin kökeni konusunda soru işaretlerini artırırken, gökbilimciler araştırmaların sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde yeni veriler paylaşılacağını belirtiyor.