Kurumlara yeni nesil teknolojiler

Dell Technologies Türkiye tarafından sunulan uçtan uca portföye dikkat çeken Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir, özellikle pandemi ile birlikte içeriklerin ulaştığı boyutun, üretilen verileri işlemenin, onları bir yerde saklamanın ve iş çıktılarına bir sonuç getirebilecek ve akıllı öngörüleri çıkarabilmenin önemini vurguladı. Hasdemir, “Hem iş ortaklarımıza hem müşterilerimize her şeyi bir servis olarak verme konusunda da çalışıyoruz. Farklı iş yüklerini yönetebilecek, farklı depolamaları yapabilecek sistemleri iş ortaklarımıza en iyi şekilde sunabildiğimize inanıyoruz” dedi.

Yeni nesil teknolojilerin önemine vurgu yapan Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, bu teknolojilerin kullanım alanları konusunda çok ciddi inisiyatifler aldıklarını ve özellikle ciddi yatırımlar yaparak Nextperience Center adını verdikleri deneyimleme merkezi ile yeni nesil teknolojileri hem iş ortaklarına hem müşterilerine tanıtabilmeyi, kendi çözümlerine adapte edebilmelerini amaçladıklarını belirtti.



Yumrukçallı, “Nextperience Center’daki amacımız uç noktadaki ağ geçitlerinden sensörlerden sunuculara, veri depolama merkezi bulut çözümlerinden analitik AI çözümlerine kadar pek çok alanda, iş ortaklarımıza tek bir noktadan çözüm oluşturma ve bu çözümleri de kendi müşterilerine deneyim yaşatma şansı veriyoruz. Bu veriler üzerinde yapılacak yapay zeka destekli analizler ve güvenlik uygulamaları Nextperience Center sayesinde mümkün olabiliyor. Bunu yaparken de özellikle yerli iş ortaklarının kendi çözümlerini diğer yerel iş ortaklarının çözümleri ile entegre edebiliyoruz” dedi.