Kuşaklar üstü moda anlayışında uçurum büyüyor

Sürekli değişen moda trendlerini takip etmek giderek zorlaşırken, kuşakların giyim tarzları arasındaki uçurum da büyüyor.

YPulse’nin kuşakların giyim tarzlarına ışık tutan araştırmasına göre, Y jenerasyonu %29’la ilk sıraya spor ve rahat ev kıyafetlerini koyarken, Z kuşağının üçte biri (%32) ise sokak tarzını benimsiyor. Modada her geçen gün daha fazla söz sahibi olan sokak stilinin ve spor kıyafetlerin liderliğini ise hoodie’ler üstleniyor.



Kapüşonlu sweatshirt olarak da tanımlanabilecek hoodie’lerin Y ve Z’lerin ortak tercihi olarak kuşaklar üstü bir konuma ulaştığını söyleyen Shout Kurucusu Sabri Korkmaz, “Dijitalleşmenin yaygınlaşması insan ilişkilerini sosyal medya platformlarına kaydırırken, toplumun dinamiklerini de değiştiriyor. İnsanlar beğeni ve tercihlerine sosyal medyanın etkisiyle yön verirken, markaların tüketicilere hangi tür ürünlerle hitap etmesi gerektiği de bu koşullara göre belirleniyor. Bundan en çok etkilenen sektörlerin başında ise moda geliyor. Çünkü günün trendini sosyal medyadaki çoğunluk belirlerken, bunları takip etmeyen yetişkin kesimin alışveriş alışkanlıkları genç nesle göre farklılık gösteriyor. Jenerasyonların aynı türde satın aldığı hoodie gibi kıyafetler ise hem tarz hem de işlevsel özellikleriyle kuşakların buluşma noktası oluyor” dedi.



KONFORLU GİYİM TARZININ YENİ TRENDİ: HOODİE’LER



İçinde rahat hareket edilen, çoğunlukla oversize (büyük beden) ve kişinin özgürlük alanını koruyan ferah kıyafetlerin öne çıktığını belirten Sabri Korkmaz, “Tüm mevsimlerdeki hava şartlarını kullanıcılar için konforlu kılmanın yanı sıra birçok özelliği ile modanın kendisine dönüşen kıyafetlerden biri olan hoodie’ler, gençler başta olmak üzere farklı yaş aralığındaki kişiler tarafından yaygın olarak giyiliyor. Bunun sebeplerinin temelinde ise hoodie’lerin görünümleri nedeniyle farklı beğenilere sahip insanlara tarz yaratma fırsatı sunması yer alıyor. Her bütçeye sahip kişinin satın alabileceği hoodie’ler, markaların da ürün çeşitliliği oluşturmasına kapı aralarken, üretim kapasitesini artırmalarını sağlıyor” dedi.



HOODİE PAZARI 2028’DE 148,52 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK



Hoodie’lerin artık kendi başına bir pazara dönüştüğünün altını çizen Shout Kurucusu Sabri Korkmaz, “Hoodie’lerin yükselen popülaritesi markaların üretimlerini artırmalarının yolunu açtı. 2021’de 124,10 milyar dolar değerinde olan hoodie pazarının, 2028’e kadar 148,52 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sürekli gelişen teknoloji ve değişen yaşam stilleriyle birlikte bu alanda farklı tasarımlar yapılarak yeni moda anlayışlarının yaratılacağı da öngörülüyor. Biz de hoodie’lerden t-shirtlere, pantolondan şortlara kadar filtreleme özelliğine sahip platformumuzla her kitleden kullanıcımızın alışveriş yolculuklarını keyifli bir serüvene dönüştürüyoruz. Tasarım ve kumaş kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye odaklandığımız ürünlerimizle, modayı konforlu bir alan haline getiriyoruz. Shout.com.tr platformumuzla tüketicilerimize güvenli ve hızlı alışveriş olanağı tanıyor ve ürünleri yakından incelemek isteyen müşterilerimiz için de satış noktalarımızda hizmet veriyoruz. Bu sayede hem pazarın büyümesine katkıda bulunuyor, hem de tüketicilere modaya giden yolu açıyoruz” şeklinde konuştu.