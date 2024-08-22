Kutup Yıldızı ilk kez yakından görüntülendi! Yüzeyi beneklerle kaplı

Kuzey Kutbu'nun tam üstündeki Kutup Yıldızı aslında üç yıldızdan oluşan bir sistemden meydana geliyor. Bunların en parlağı ise Polaris. Polaris'in parlaklığı 4 günlük bir döngüde artıp azalıyor.
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden bilim insanları Polaris'i inceledi.
Ekip, yıldızın etrafında dönen yoldaşının yörüngesini başarıyla takip etti ve Polaris'in atışlarına göre boyutundaki değişimi ölçtü.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Güneş'in yaklaşık 5 katı kütleye ve 46 katı çapa sahip yıldızla ilgili en şaşırtıcı bulgu yüzey dokusu oldu.
Polaris'i detaylıca inceleyen bilim insanları, ilk kez bir değişen yıldızın yüzeyinin nasıl göründüğünü belirledi.
Görüntüleri Polaris'in yüzeyinde zamanla değişen, yer yer parlak ve karanlık büyük benekleri ortaya çıkardı.
Bilim insanları bu lekelerin, yıldızın dönüşündeki değişimle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
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