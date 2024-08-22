Kutup Yıldızı ilk kez yakından görüntülendi! Yüzeyi beneklerle kaplı

Kutup Yıldızı'nın boyutu ve görünümü hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bilim insanları Kutup Yıldızı'nın üstünde karanlık ve değişken benekler olduğunu tespit etti. Polaris olarak da bilinen yıldızı detaylıca inceleyen araştırmacılar, ilk kez bir değişen yıldızın yüzeyinin nasıl göründüğünü ortaya koydu.

Kutup Yıldızı ilk kez yakından görüntülendi! Yüzeyi beneklerle kaplı

Kuzey Kutbu'nun tam üstündeki Kutup Yıldızı aslında üç yıldızdan oluşan bir sistemden meydana geliyor. Bunların en parlağı ise Polaris. Polaris'in parlaklığı 4 günlük bir döngüde artıp azalıyor.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden insanları Polaris'i inceledi.

Ekip, yıldızın etrafında dönen yoldaşının yörüngesini başarıyla takip etti ve Polaris'in atışlarına göre boyutundaki değişimi ölçtü.

Kutup Yıldızı ilk kez yakından görüntülendi! Yüzeyi beneklerle kaplı - 1 Nisan 2021'de yüzeydeki büyük parlak ve karanlık noktaları ortaya çıkaran Polaris'in sahte renkli görüntüsü.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Güneş'in yaklaşık 5 katı kütleye ve 46 katı çapa sahip yıldızla ilgili en şaşırtıcı bulgu yüzey dokusu oldu.

Polaris'i detaylıca inceleyen bilim insanları, ilk kez bir değişen yıldızın yüzeyinin nasıl göründüğünü belirledi.

Görüntüleri Polaris'in yüzeyinde zamanla değişen, yer yer parlak ve karanlık büyük benekleri ortaya çıkardı.

insanları bu lekelerin, yıldızın dönüşündeki değişimle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

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