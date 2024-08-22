Kutup Yıldızı ilk kez yakından görüntülendi! Yüzeyi beneklerle kaplı

Kuzey Kutbu'nun tam üstündeki Kutup Yıldızı aslında üç yıldızdan oluşan bir sistemden meydana geliyor. Bunların en parlağı ise Polaris. Polaris'in parlaklığı 4 günlük bir döngüde artıp azalıyor.



Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden bilim insanları Polaris'i inceledi.



Ekip, yıldızın etrafında dönen yoldaşının yörüngesini başarıyla takip etti ve Polaris'in atışlarına göre boyutundaki değişimi ölçtü.

