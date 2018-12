“Sound of Light” (Işığın Sesi) adlı proje kapsamında yapay zekaya, görüntüleri okumak ve bunları sese dönüştürmek üzerine insanlar tarafından aylarca eğitildi.

Huawei Mate 20 Pro üzerinde çalışan özel bir yapay zeka programına, önce Norveç’te kaydedilen Kuzey Işıkları ve bunların nasıl davrandığı, ardından bu ışıkları nasıl yorumlayacağı ve bu yorumu nasıl sese dönüştüreceği öğretildi.

Aurora Avcısı Kjetil Skogli, Kuzey Işıkları’nı filme almak için Norveç'in Tromsø bölgesinde gece yarısı çekimler gerçekleştirdi. Ödüllü besteci Mark Sayfritz, özel olarak tasarlanmış ve Mate 20 Pro üzerinde çalışan yapay zeka sistemi ile donatılan ses laboratuvarlarında bu görüntüler üzerinden müzik parçaları oluşturdu.

Son olarak dünyanın en iyi orkestra şeflerinden ve bestecilerinden James Shearman da senfoninin düzenlemesini gerçekleştirdi.

Böylece tarihte ilk defa Kuzey Işıkları’nın ses bulduğu “Sound of Light” senfonisi, geçtiğimiz günlerde Avusturya’nın başkenti Viyana'daki ünlü Brahms Hall'da yine Shearman’ın şefliğinde Synchron Stage Orchestra tarafından hem göze hem kulağa hitap eden bir konserle sahnelendi.



Müziğin üretim aşamaları normal koşullarda yüksek kapasiteye sahip bilgisayarlar gerektiriyor. Sound of Light projesi kapsamında ekip yapay zeka sisteminin desteği ile Mate 20 Pro akıllı telefonu yeni nesil bir süper bilgisayara dönüştürmeyi başardı. Canlı performans sırasında da yine Mate 20 Pro ile bağlantılı synthesizer'lardan destek alındı.



Yapay zeka ile müziği buluşturmanın yepyeni olasılıkların kapılarını araladığına dikkat çeken besteci Mark Sayfritz, “Artık Kuzey Işıkları’nın görüntülerini bir yapay zekaya gösterip, renk, boyut ve hız gibi analizler sonrasında bir beste yapmasını bekleyebiliyoruz. Özellikle dramatik bir ışık gösterisini gören yapay zeka, bunu yaptığı bestenin duygusallığına katabiliyor. Bu sayede bütün bir senfoni bile bestelenebiliyor” diye konuştu.



Şef James Shearman da “Sound of Light için amacım, bu performansın duygulara hitap ettiği noktaları belirginleştirmekti. Böylece Kuzey Işıkları ve yapay zeka, müzik aracılığı ile adeta bizimle konuşuyor” dedi.

VİDEO: KUZEY IŞIKLARI NOTALARA DÖKÜLDÜ ("SOUND OF LİGHT" - IŞIĞIN SESİ)