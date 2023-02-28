Kuzey Kore'den 1.7 milyar dolarlık rekor kripto para vurgunu

Kuzey Kore, 2022’de rekor sayıda, tam 96 balistik füze denemesi yaptı. Ülkenin ekonomisi de sır gibi saklanıyor. Son ekonomik verilerin 2016’ya ait olduğu ülkede gayri safi milli hasılanın bin 300 dolar olduğu tahmin ediliyor.

Hal böyleyken Kim Jong-un’un füze programına aktardığı milyonlarca doların nereden geldiği merak ediliyor. Dünya gazetesinin The Economist dergisine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2022’de, 1,7 milyar dolarla tarihin en büyük kripto para vurgununu yaptı.

Raporlarla tespit edildiği belirtilen en büyük vurgun Mart 2022’de yapıldı. Kuzey Koreliler tek kalemde 600 milyon dolar çaldı.

4 FARKLI YÖNTEM KULLANIYORLAR



Dergiye göre, hackerlar 4 yöntem kullanıyor: 1-Toplu kripto para küçük meblağlara bölünüyor. 2-Kripto paralar, kripto cüzdanlar arasında bölüştürülüyor. 3-Başka kripto coinler alınıyor. 4-Takibini önlemek için “mikser” denilen büyük dijital havuzlarda saklanıyor.

Bu vurgunlar genellikle gizli kapaklı değil açık açık yapılıyor. Bu gelişmelerin ardından Amerika, kısa süre önce Kuzey Koreli hackerlarla bağlantılı olduğu tespit edilen kripto cüzdanları yasakladı.

CORONA AŞISI YAPAN ŞİRKETLERE DE SALDIRDILAR



En bilindik Kuzey Koreli hacker grubu ise “Lazarus Grup.” Kendilerine “Barışın Koruyucuları” diyen grup iki ekipten oluşuyor: BlueNoroff ve Andariel. 2010’dan bu yana etkin olan grup en son, 2022’de corona virüs aşı ve ilaçları yapan şirketlere saldırdı.