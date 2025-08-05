Kuzey Kore'nin dijital ordusu: Binlerce casus ABD'ye nasıl sızdı?

Son yıllarda binlerce Kuzey Koreli Bilgi Teknolojileri (BT) çalışanı, sahte ABD kimlikleriyle yazılımcı, mühendis ve danışman kılığına girerek Batılı teknoloji şirketlerinde iş buldu. Uzaktan bağlantılarla yürütülen bu operasyonlar, yılda yüz milyonlarca dolar gelir sağlarken, elde ettikleri gelirler Pyongyang’ın askeri programlarına aktarılıyor.

Kuzey Koreliler, Çin, Laos ve Rusya gibi ülkelerden yaptıkları video görüşmelerde kimliklerini gizlemek için AI destekli yüz maskeleme yazılımları, VPN’ler ve açık kaynaklı yapay zeka araçları kullanıyor.

Görüntülü mülakatlarda, kültürel olarak Amerikalılara benzemek için ChatGPT gibi sistemlerden de faydalanıyorlar.

ABD'DEN İÇ DESTEK: BİLGİSAYAR ÇİFTLİKLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Operasyon sadece dışardan değil, ABD içinden de destekleniyor. ABD’li işbirlikçiler, ajanlara sahte kimlik edinmeleri ve kurumsal ağlara bağlanmaları için gerekli ekipmanı sağlıyor. Hatta bu kişilerin birçoğu, aynı anda birden fazla şirket için çalışıyor.

“Dizüstü bilgisayar çiftliği” adı verilen sistemlerde, ajanlara gönderilen şirket cihazları tek bir noktada toplanıyor ve kontrol ediliyor.

TİKTOK'TAN ULUSLARARASI CASUSLUĞA

Christina Marie Chapman adlı Amerikalı bir kadın, 300’den fazla Kuzey Korelinin ABD’de iş bulmasına yardım ettiği gerekçesiyle 8,5 yıl hapis cezası aldı. Bir zamanlar TikTok’ta sağlıklı yaşam önerileri veren Chapman, aslında Kuzey Kore rejimine 17 milyon dolar kazandıran bir operasyonun içindeydi.

Kamuya açık videolarıyla dikkat çeken Chapman, ajanların kimlik doğrulama süreçlerinde aktif rol oynadı, sahte belgeler düzenledi ve şirket dizüstülerini Kuzey Korelilere iletti.

TikTok’ta yaşamını lüksle sergileyen Chapman, 2023’te FBI’ın baskınıyla sarsıldı. Mayıs 2024’te tutuklandı. Mahkemede gözyaşları içinde “Kendimden nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.