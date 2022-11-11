 Kuzeydoğu Grönland'daki erime 2100'e kadar deniz seviyesi en az 1 cm yükseltebilir - Son Dakika Teknoloji Haberleri | NTV Haber

Kuzeydoğu Grönland'daki erime 2100'e kadar deniz seviyesi en az 1 cm yükseltebilir

Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'nda yaşanan hızlı erimenin, yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesini 1.25 cm yükseltebileceği bildirildi.

Kuzeydoğu Grönland'daki erime 2100'e kadar deniz seviyesi en az 1 cm yükseltebilir

İlişkili Haberler

Araştırma: Grönland’da üç günde 18 milyar ton erime gerçekleşti

Araştırma: Grönland’da üç günde 18 milyar ton erime gerçekleşti

Mail Online'daki habere göre, Danimarka ve ABD'den araştırmacıların yaptığı çalışmada, Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'ndaki hızlı erimenin, endişe verici seviyeye ulaştığı belirlendi.

Araştırmada, 2012'den bu yana levhadaki buz kaybı, uydu verileri ve sayısal modeller aracılığıyla incelendi.

Mevcut erime trendinin devam etmesi halinde 2100 yılına kadar küresel seviyesinin 0,5 inç yükselebileceği tahmin edildi.

ERİME GELECEK YILLARDA DA DEVAM EDECEK

Buzulun, 2011'den bu yana yaklaşık 3 metre inceldiği ve Grönland kıyılarından iç kısımda en az 200 kilometre mesafeye yayıldığı belirtildi.

Danimarka Teknik Üniversitesinden araştırmanın baş yazarı Shfaqat Abbas Khan, verilerin, buz tabakasının çok gerilediğini gösterdiğini vurgulayarak, bütün havzanın inceldiğini ve buzulun geriye çekildiğini söyledi.

Khan, erimenin gelecek yıllarda da devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

"Arktik Çölü" olarak tanımlanan Kuzeydoğu Grönland'da düşük yağışlar nedeniyle buz tabakası erime hızını telafi edemiyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...