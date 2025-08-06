Labubu çılgınlığı Tesla’ya sıçradı: “Görünce titredim”

Sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraf ve videolarda, Labubu çizimleriyle kaplanmış Tesla araçları görülüyor. Son olarak YouTube ve TikTok’ta paylaşılan bir videoda da Labubu figürleriyle boyanmış siyah bir Cybertruck, ABD’nin Kaliforniya eyaleti sokaklarında görüldü.

Hong Konglu illüstratör Kasing Lung’un “The Monsters” (Canavarlar) serisinden doğan ve moda tutkunlarının çantalarını süsleyen Labubu karakterleri, şimdi de dünyanın en tartışmalı otomobillerinden biri olan Tesla Cybertruck’a sıçradı.

MİTOLOJİDEN CYBERTRUCK’A

Labubu karakteri, Hong Kong doğumlu sanatçı Kasing Lung tarafından 2015 yılında yazdığı "The Monsters" (Canavarlar) adlı kitap dizisinde yaratıldı. Karakter tasarımı, Kuzey Avrupa mitolojisinden esinlenmiş, küçük boynuzlu, sivri dişli ve sevimli "kötü" görüntüsüyle dikkat çekiyor .



Labubu'nun globalleşmesindeki ilk kırılma noktası, K-Pop grubu Blackpink’ten Lisa’nın 2024’te çantasında Labubu taşıdığını göstermesiydi. Bu paylaşımlar internet üzerinde viral hale gelince ülke dışına hızla yayıldı.



Daha sonra Rihanna, Kim Kardashian, Dua Lipa gibi ünlüler de çantalarında Labubu ile görüntülendi. Bu sayede sosyal medya ve TikTok trendleriyle dünya çapında bir çılgınlığa dönüştü.

Ancak bu figürler, Tesla’nın keskin hatlı, zırhlı gibi görünen Cybertruck’la oluşturduğu kontrast, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.



“FİZİKSEL TEPKİ VERDİM”



Bluesky platformunda söz konusu videoyu paylaşan bir kullanıcı, “Bu görüntüyü görünce fiziksel olarak titredim” diye yazdı.

Ancak tepkilerin hepsi olumsuz değildi. Teknoloji muhabiri Paris Martineau, Bluesky hesabında şu ifadeleri kullandı:



“İtiraf ediyorum, bu görüşüm yüzünden cancel’lanacağımdan korkuyorum ama bu, arabayı 10 kat daha kötü göstermeyen tek şey olabilir.”



Martineau şöyle devam etti:



“Labubu’yu bile sevmem ama bu kombinasyon kötü bir şapkanın üstüne başka kötü bir şapka koymak gibi. Bir şekilde birbirini nötrlüyor.”

