Lazersiz göz tedavisinde umut veren sonuçlar

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Amerikan Kimya Derneği yıllık toplantısında sunulan araştırmaya göre gözün kornea tabakasını lazer yerine elektrik akımıyla şekillendiren bu yöntem, elektromekanik şekillendirme (EMR) adı verilen teknikle uygulanıyor.

Bu teknikte elektrik akımı, dokulardaki kolajen bağlarını geçici olarak gevşetiyor ve korneanın yeniden şekillendirilmesine imkân tanıyor. Elektrik kesildiğinde doku yeni formunda sabitleniyor.

NADİREN YAPISAL SORUNLARA YOL AÇIYOR

LASIK operasyonları 1999’dan bu yana yalnızca ABD’de 10 milyondan fazla kişiye uygulanarak göz kusurlarını düzeltmede yaygın bir yöntem haline gelmişti. Ancak lazer kesileri nadiren de olsa gözde yapısal sorunlara yol açabiliyor. EMR tekniği ise kesi veya lazer kullanmadan korneayı yeniden biçimlendirmeyi hedefliyor.



Araştırmacılar, daha önce aynı yöntemle tavşan kulaklarını şekillendirmiş ve domuz derisindeki izleri değiştirmeyi başarmıştı. Şimdi ise aynı prensibin insan gözü için güvenli hale getirilip getirilemeyeceği araştırılıyor.