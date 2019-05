League of Legends 'cebe' giriyor

PUBG Mobile ile beraber önemli başarılar elde eden Tencent, şimdi de League of Legends yapımcısı Riot ile anlaştı ve popüler oyunun mobil versiyonu için çalışmalara başladı.



Aslına bakarsanız Tencent, geçtiğimiz yıllarda Riot'a League of Legends mobil için teklif sunmuştu. Olumsuz yanıt alan Tencent, Honour of Kings gibi bir oyunu piyasaya sürdü.

Geçen yıllar sonrasında ikili anlaşmazlığa son verdi ve League of Legends mobil versiyonu için harekete geçildi.



Oyunun detayları hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken 2020 yılında oyunseverlerle buluşması bekleniyor.

Oldukça geniş bir kitleye sahip olan League of Legends, mobil versiyonuyla beraber başarısını arttıracaktır.