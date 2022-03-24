Lenovo Türkiye Genel Müdürü: Bilgi ve iletişim teknolojilerinde büyük fırsatlar var

Pandemi dönemi ile birlikte dünyada en fazla büyüyen sektörlerden birisi de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü oldu.

Uzaktan çalışma ve eğitimle kullanıcı alışkanlıklarının hızla değiştiği ve siber güvenliğin büyük önem kazandığı sektördeki büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Sektör büyüklüğünün 4.2 trilyon dolara ulaştığını ve 2025 yılında bu rakamın 5 trilyon dolar olmasının beklendiğini ifade eden Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Türkiye için de büyük fırsatlar olduğunu ifade etti. Hantaloğlu Türkiye'de halihazırda 27 milyar dolar olan sektör büyüklüğünün önümüzdeki yıllarda 42 milyar dolara çıkabileceğinin altını çizdi.



Lenovo olarak tüm dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlikle ilgili de önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu alanda listelerin hep en üst sırada olduklarını vurgulayan Hantaloğlu, şirket olarak önem verdikleri bir diğer konunun da sosyal sorumluluk olduğunu söyledi. Özellikle görme engelliler için yaptıkları çalışmanın kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Hantaloğlu, Türkiye'deki 1 milyon görme engellinin Lenovo bilgisayarlara entegre edilen yeni bir sistem sayesinde çok rahatlıkla bilgisayar ve internet kullanabileceklerini, böylece her türlü engeli aşıp teknolojiye ulaşabileceklerini kaydetti.