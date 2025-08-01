Lewotobi Laki-Laki yanardağında şiddetli patlama: 10 kilometrelik kül sütunu yükseldi

Endonezya’nın turistik Flores Adası’nda bulunan bin 584 metre yüksekliğindeki "Lewotobi Laki-Laki" yanardağı, cuma günü yerel saatle 20.48’de şiddetli bir şekilde patladı.



Ülkenin Volkanoloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, patlama sırasında kraterden çıkan kül sütununun yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.



Şu ana kadar can kaybı ya da hasar olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.



Volkanoloji Ajansı Başkanı Muhammad Wafid, patlamanın son haftalarda biriken gaz basıncının artmasıyla tetiklendiğini belirtti. Wafid ayrıca, özellikle nehir kenarındaki yerleşimler için, şiddetli yağış durumunda lahar (volkanik çamur akıntısı) tehlikesi konusunda uyardı.



TEHLİKE ÇEMBERİ



Bölge halkına ve turistlere, kraterin çevresindeki 6 kilometrelik alana kesinlikle yaklaşmamaları yönünde uyarı yapıldı.



Endonezya Jeoloji Kurumu’nun paylaştığı fotoğraflarda, kül bulutunun tepe noktasında volkanik yıldırım oluşumu dikkat çekti.



Geçen ay da aynı yanardağdan yükselen 18 kilometrelik kül sütunu, Bali Uluslararası Havalimanı’nda 24 uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu.

Ancak bu son patlama sonrası şu ana kadar uçuş iptali duyurulmadı.



"İKİZ VOLKAN" OLARAK ANILIYOR



"Laki-Laki" Endonezce’de "erkek" anlamına gelirken, yanardağ bölgedeki daha yüksek (bin 703 metre) ve daha sakin olan ve “kadın” anlamına gelen "Perempuan" (kadın) yanardağıyla birlikte "ikiz volkan" olarak anılıyor.



17 binden fazla adadan oluşan Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle sık sık deprem ve volkanik faaliyetler yaşanan bir ülke. Bölgede yüzden fazla aktif yanardağ bulunuyor.

