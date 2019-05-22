LG, 2019 yılında, sürdürülebilir iş stratejisine paralel olarak çeşitli karbon azaltma ve yenilenebilir enerji insiyatifleri uygulayarak, küresel operasyonlarından kaynaklanan karbon salımlarını, 2017’ye göre yüzde 50 azaltacak.

Bu, LG'nin karbon sıfırlama hedefine ulaşmasına ve karbon emisyonlarını, karbon salımı ile dengeleyerek sıfır karbon ayak izi elde etmesine yardımcı olacak.



LG, çeşitli stratejik inisiyatiflerle, küresel üretim tesislerinde karbon emisyonlarını 2017'de kaydedilen yaklaşık 2 milyon tondan 2030'un sonuna kadar 960 bin tona indirecek.

LG, üretim sürecinde karbon emisyonlarının oluşumunu hafifleterek, sera gazını düşürmeyi hedefleyen yüksek verimli tesislerini ve teknolojilerini genişletmeyi amaçlıyor. LG, güneş enerjisi ürünlerini kullanarak yenilenebilir enerji tesislerini genişletecek ve karbon emisyonlarını azaltmak için yüksek verimli soğutma grupları ile Enerji Yönetim Sistemleri (EMS) gibi kendi B2B teknoloji çözümlerini aktif olarak kullanacak.

Tüm bunlara ek olarak, Temiz Geliştirme Mekanizması (CDM) projelerinin genişletilmesiyle LG, Sertifikalı Emisyon Azaltma (CER) kredilerini güvence altına almayı planlıyor. Bu tür ileri görüşlü CDM girişimleri, gelişmekte olan ülkelerde karbon azaltma taahhütleri olan işletmelerin bu ülkelerde kendi sermayelerini ve teknolojilerini kullanarak emisyon azaltma projeleri uygulamalarına izin vererek temiz kalkınmayı teşvik ediyor. Bu tür projeler, kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) tarafından verilen CER kredilerini kazanmada kritik öneme sahip.